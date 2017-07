OAB Cidadã – Prezados leitores – Antonio Dias de Almeida Filho

É com enorme satisfação que a Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Caçapava do Sul/RS inaugura essa semana a coluna “OAB cidadã”, visando uma aproximação da entidade com a comunidade de Caçapava do Sul e Santana da Boa vista, trazendo informações sobre direitos de deveres e temas jurídicos atuais, em uma linguagem acessível aos leitores, fortalecendo assim a cidadania.

A instituição OAB, além de uma entidade de classe, é um instrumento da sociedade brasileira a favor do exercício da cidadania e do fortalecimento da democracia, sempre defendendo a constituição federal e o estado democrático de direito. Nossa história se confunde com a da nossa jovem democracia, a ordem sempre lutou pela instituição democrática e em sua manutenção bem como pelo integral cumprimento de nossa carta magna de 1988.

O advogado, é o instrumento de acesso a justiça, através do advogado é que as pessoas buscam garantir os seus direitos , sendo a figura do advogado indispensável a administração justiça , exemplificando, o advogado , ministério público (promotor de justiça) e juiz formam os três pilares da justiça , não existindo hierarquia nem subordinação entre eles , devendo tratar-se com mútuo respeito e a devida consideração.

A advocacia também é representada pela defensoria pública, onde o estado através de órgão, na figura do defensor público, fornece o acesso a justiça para as pessoas que comprovadamente não possuam condições de contratar um advogado particular para buscar seus direitos.

A OAB/RS e o advogado têm a força para dar voz àqueles que são silenciados sobre direitos da cidadania. Por isso um de nossos principais pilares é o advogado, juntamente com o constante e implacável respeito às prerrogativas, pois dessa maneira asseguramos o direito de fala dos cidadãos e também a garantia de serem ouvidos na busca de seus direitos e garantias constitucionais, bem como alcançar a eles o conhecimento de seus deveres.

A subseção de Caçapava do Sul, entendendo esse dever cidadão da instituição para com o cidadão, inaugura hoje a presente coluna de caráter informativo justamente para cumprir parte de sua missão no fortalecimento da cidadania.



Antonio Dias de Almeida Filho

Presidente da OAB subseção de Caçapava do Sul/RS

OAB/RS 68.417



11.07.2017 – 08h03