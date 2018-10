Jarci dos Santos Lopes, 52 anos, popularmente conhecido por Téquinho, morreu por volta das 11h30min desta sexta-feira, dia 28 de setembro de 2018.



Segundo familiares, Téquinho era uma pessoa alegre, crianção, que conquistou centenas de amigos na cidade. Ele adorava assistir desenho animado, gostava de tomar suco, comer lanche, que ganhava de comerciante, usar telefone celular e de banhos bem prolongados.



O corpo está sendo velado na Capela do Cemitério Municipal. O sepultamento ocorrerá no sábado, às 9h, no Cemitério Municipal de Caçapava do Sul. Serviços fúnebres, Funerária do Forte.