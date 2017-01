Obituário – Elvira Leão Stel (Viróca)

*12/02/1924 +12/01/2017

Elvira Leão Stel (Viróca), solteira, faleceu aos 92 anos. Ela era filha de Eduardo Leão Stel e Maria Candida Trindade Stel. O corpo foi velado na Sala 02 da Funerária Caçapava. O sepultamento ocorreu às 18h do dia 12/01/2017, no Cemitério das Catacumbas em Caçapava do Sul.