*24/06/1961 +11/01/2017

Herta Regina Roos da Silva Santos, viúva, faleceu de causa natural aos 55 anos em Santa Maria. Ela era filha de Hortêncio Lopes da Silva e Herta Roos da Silva. Deixou o esposo Mauro da Silva Santos e os filhos Kalleby, Cassio e Karen.

O corpo foi velado na Capela A da Funerária Barbosa. O sepultamento ocorreu às 14h do dia 12/01/2017, no Cemitério das Catacumbas em Caçapava do Sul.