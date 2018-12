Faleceu no dia 12 de dezembro, aos 83 anos, o empresário e pecuarista Hortêncio Lopes da Silva, natural de Cachoeira do Sul. Era casado com Hertha Roos da Silva, com quem teve duas filhas: Tânia Roos da S. Ilha e Herta Regina R. S. Santos (in memória), teve cinco netos e dois bisnetos.

Iniciou suas atividades com a Gráfica Moderna em 1973, prestando serviços para as comunidades de Caçapava e Lavras do Sul.