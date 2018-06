A professora Oracila da Silva Walmarath faleceu aos 94 anos no sábado, dia 02. O velório ocorreu na Funenária Caçapava. O sepultamento aconteceu às 11h deste domingo (03) no Cemitério Municipal em Caçapava do Sul. Ela deixa duas filhas: Nelci Maria e Ana Luce.

Em 2017, a educadora foi tema de reportagem do Gazeta de Caçapava. Com o título “Professora incentiva ex-aluno a voltar a estudar aos 90 anos” o jornal contou um pouco da sua vida dedicada à educação.



