*25/09/1931 +14/01/2017

Osmar Alberto Dalmazzo, viúvo, morreu aos 85 anos. Ele era filho de Agustinho Dalmazzo e Matildes Dalmazzo. Deixa os filhos Lucimar, Maria Helena, Loreni, Irde, Laercio e Airton.

O corpo foi velado na Sala 01 da Funerária Caçapava. O sepultamento ocorre às 14h do dia 14/01/2017, no Cemitério das Catacumbas em Caçapava do Sul.