Obra beneficia clientes de Formigueiro, São Sepé, Caçapava, Santana da Boa Vista e Santa Maria

Foto: RGE/Divulgação

Mais de 36.000 clientes da RGE Sul estão sendo beneficiados com uma grande obra na rede elétrica da Região Central. A distribuidora do Grupo CPFL acaba de finalizar a ampliação da Subestação Formigueiro e a construção de linha de transmissão com um investimento de R$ 16,43 milhões. A concessionária instalou dois transformadores e construiu 12 km de linha de transmissão com instalação de 98 estruturas metálicas sendo 82 de fibra.



Segundo a comunicação da empresa, esta obra foi construída com postes de fibra, 83%. Trata-se de um material de baixo impacto ambiental, que não deteriora, é resistente à corrosão, fungos e a fogo. Um poste de concreto, para este projeto, pesa em média 15.000 Kg, enquanto que um de fibra pesa 1.500 Kg (10%). Isso reduz a exigência de equipamentos de maior tração, diminuindo consumo de combustível e emissão de CO², tempo de obra e quantidade de profissionais envolvidos.



– Estamos aumentando a oferta de energia em 60% para Formigueiro, São Sepé, Caçapava do Sul, Santana da Boa Vista e parte de Santa Maria. A região tem grande disponibilidade de energia no sistema de distribuição, que possibilitará o desenvolvimento econômico e social, com perspectivas de atrair novos empreendimento que podem gerar emprego e renda, num momento em que todo o País precisa desses investimentos – diz o presidente da RGE Sul, José Carlos Tadiello.



Durante os mais de 10 meses de trabalho, cerca de 60 profissionais, entre técnicos e eletricistas, trabalharam diariamente na execução dos serviços.



– Uma ampliação que permite aumento de cargas nas Subestações Formigueiro, São Sepé e Caçapava do Sul -, complementa Leandro Nascimento da Silva, gerente de engenharia da RGE Sul. Segundo ele, o investimento contribui para a confiabilidade do sistema que interliga as subestações envolvidas.

No primeiro trimestre de 2018 uma injeção significativa de investimentos foi feita pela RGE Sul. Ao todo a distribuidora aplicou R$ 87,6 milhões em obras e trocou 11,5 mil postes nos 118 municípios de sua área de concessão.

Imprensa RGE Sul