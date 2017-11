Olivicultura é tema de Seminário Técnico na Emater

Cuidados na formação de um olival no RS e Políticas Públicas para Olivicultura são alguns dos temas a serem abordados no Seminário Técnico de Olivicultura e Salão do Azeite Gaúcho que acontecem na próxima semana (30/11), no Auditório da Emater, em Porto Alegre. Com vagas limitadas a 140 participantes, os eventos objetivam revisar e avaliar as ações e tecnologias aplicadas na produção de oliveiras.

A abertura oficial será às 8h30, com a presença dos secretários estaduais da Agricultura, Pecuária e Irrigação (Seapi) e do Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo (SDR), Ernani Polo e Tarcísio Minetto, do superintendente federal do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), Bernardo Todeschini, do presidente do Instituto Brasileiro da Olivicultura (Ibraoliva), Eudes Marchetti, e do presidente anfitrião, Clair Kuhn, entre outros.

Com moderação de Paulo Lipp João, da Câmara Setorial da Oliveira da Seapi, o engenheiro agrônomo e consultor uruguaio, Facundo Herrera, palestra sobre Planejamento e Implantação de um Olival. Em seguida, o pesquisador e engenheiro agrônomo da Embrapa Clima Temperado de Pelotas, Dori Edson Nava, fala sobre Controle da lagarta-da-oliveira Palpita spp.

À tarde, a partir das 13h, e com moderação de Pedro Pascotini, do Sebrae, acontece os painéis sobre Cuidados na formação de um olival no RS, apresentado pelo engenheiro agrônomo da Emater, Antônio Conte, Políticas Públicas para Olivicultura, pelo também engenheiro agrônomo do Mapa de Brasília, Marcus V. Miranda Martins, e sobre Critérios na Avaliação Sensorial do Azeite, com a professora Isabel K. Machado, da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA). O encerramento está previsto para as 16h.

De acordo com dados da Emater/RS-Ascar, o Rio Grande do Sul possui 121 produtores de oliveiras, que cultivam 2.536,30 hectares e produzem 705,80 toneladas de azeitonas.

O Seminário Técnico de Olivicultura e o Salão do Azeite Gaúcho são realizados pela Emater-Ascar, Seapi e Embrapa, entre outras instituições, com apoio do Mapa, da SDR e do Ibraoliva. Inscrições pelo pro-oliva@seapi.rs.gov.br.