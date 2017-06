Operação São Sepé Segura resulta em duas prisões

A Polícia Civil, através da Delegacia de Polícia de São Sepé, deflagrou na manhã desta quinta-feira (29) a Operação São Sepé Segura, contra roubos naquela região. Dois homens, de 21 e 22 anos, foram presos preventivamente no bairro Cristo Rei, em São Sepé.

Segundo o delegado Antônio Firmino Freitas Neto, foram cumpridos três mandados de busca e apreensão e três de prisão referentes a ocorrências de roubo. Os presos foram identificados em cinco roubos e são autores de duas tentativas de homicídio.

Uma na última sexta feira (23/06), quando atiraram contra policiais civis que foram cumprir mandados de busca e apreensão e outra na manhã de quarta-feira (28/06) contra PMs – relatou o delegado.

A ação contou com o apoio das Delegacias de Polícia de Santa Maria, São Sepé e Caçapava do Sul, além de policiais militares de São Sepé e do Pelotão de Operações Especiais (POE) de Santa Maria.

Fonte: DP / São Sepé