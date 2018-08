A maior movimentação deve ocorrer a no final da tarde desta sexta-feira (10), no sábado (11) pela manhã, e no domingo (12) à tarde e à noite

A Polícia Rodoviária Federal alerta motoristas para o aumento significativo do fluxo de veículos que deverá acontecer durante o final de semana do Dia dos Pais. A maior movimentação deve ocorrer a partir do final da tarde desta sexta-feira (10), no sábado (11) pela manhã, e no domingo (12) à tarde e à noite.

As rodovias mais movimentadas deverão ser a BR 116, em direção à serra, a BR 386, a BR 290, em direção ao interior, e a BR 116, em direção ao sul do Estado.

Como habitualmente é feito nas situações de aumento no fluxo de veículos na rodovia, as ações da PRF serão direcionadas aos locais e horários de maior acidentalidade, visando coibir imprudências, como a alta velocidade, ultrapassagens irregulares, combinação álcool x direção, dentre outras.

A orientação aos motoristas é de que revisem seus veículos antes de iniciar a viagem, conferindo itens de segurança como estado de conservação dos pneus e dos limpadores de para-brisas, entre outros.

Durante a viagem é importante ter paciência nas situações de lentidão, nunca realizando ultrapassagens forçadas ou manobras arriscadas. O cinto de segurança é indispensável para todos os ocupantes, assim como o dispositivo de retenção veicular adequado à idade da criança (até 1 ano, bebê conforto; 1 a 4 anos, cadeirinha; 4 a 7,5 anos, assento de elevação).

Por fim, a PRF orienta os motoristas a evitarem utilizar a rodovia nos dias e horários de maior fluxo, permitindo assim uma viagem mais tranquila e segura, que são sexta à tarde, sábado pela manhã e domingo final de tarde.