OPINIÃO – Ações para tratar o analfabetismo no Brasil – Marcirio Silveira Chaves

No Brasil, há aproximadamente 14 milhões de analfabetos absolutos e mais de 35 milhões de analfabetos funcionais. O primeiro refere-se àquelas pessoas que não tiveram acesso à Educação, nunca puderam ir à Escola por mais de um ano. Já o analfabetismo funcional é a incapacidade que uma pessoa demonstra ao não compreender textos simples. Tecnicamente, o analfabetismo funcional é dividido em três níveis e esses 35 milhões estão no nível 1. Se consideramos os níveis 2 e 3, chegamos a quase 70% da população brasileira, segundo o Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística (IBOPE).

Com base nesses dados, não é surpreendente o que aponta uma pesquisa do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (Pisa): “A maioria dos alunos brasileiros não sabe fazer conta nem entende o que lê”. Essa foi uma das constatações do estudo realizado pelo Pisa em 2015 com 23.141 alunos brasileiros, de 841 escolas, com idades entre 15 anos e 16 anos matriculados a partir do sétimo ano. Mais informações sobre essa pesquisa do PISA estão em https://www.oecd.org/pisa/pisa-2015-results-in-focus.pdf.

A partir deste triste e preocupante contexto, deve-se pensar em ações que possam melhorar a capacidade de compreensão de conteúdos pelos brasileiros. Essas ações, que envolvem pelo menos o Estado, a iniciativa privada e, principalmente, as famílias, incluem:

– Valorização dos professores, principalmente no ensino fundamental e médio. O investimento na formação dos professores permitirá elevar a qualidade dos mesmos. Além disso, não é mais aceitável que um político (vereador, por exemplo) tenha um salário maior do que um professor do ensino fundamental;

– Mais investimento por aluno: o Estado investe em cada aluno brasileiro o equivalente a 40% do que é investido em média nos países desenvolvidos. Esse dado revela a necessidade de os governos, e também a iniciativa privada, investirem mais em Educação;

– Mudança de hábito em relação aos livros: associar-se a bibliotecas, comprar ou alugar e-books, comprar livros em livrarias, presentear amigos com livros (olha o Natal, aí. Que oportunidade!);

– Metas de leitura: em redes sociais físicas e virtuais de leitores (por exemplo, a Goodreads – goodreads.com), é comum o desafio do número de livros lidos por ano. Que tal incorporar esse desafio a nossas vidas?

– Educação como prioridade na gestão dos municípios: solicitar aos prefeitos que começam suas gestões em 2016 que deem prioridade ao combate ao analfabetismo. O estabelecimento de parcerias entre o município e as empresas é uma ação impreterível para se implementar medidas robustas no tratamento do analfabetismo;

– Combater a evasão escolar: As escolas, em parceria com os municípios e as empresas, devem elaborar planos de ação para trazer de volta aqueles alunos que tenham abandonado a escola;

– Educação ao longo da vida: permitir que pais analfabetos sejam integrados na escola e que passem a valorizar a leitura junto com seus filhos;

– Mais família, menos escola: não esperem que a escola solucione o problema de forma isolada. O papel da família e dos amigos (contexto social) terá muito mais impacto para fomentar a capacidade de leitura e compreensão do que o professor isoladamente. Criar o hábito diário de leitura em todos os membros da família é fundamental.

Enfim, a lista não é exaustiva pois o problema é complexo, mas penso que as principais ações são essas. Nós, professores universitários, temos todo o interesse em colaborar com o combate ao analfabetismo, pois é muito difícil recuperar um analfabeto funcional quando este já está na universidade.

Finalmente, convém lembrar que a maioria dos analfabetos funcionais votam, pois nosso Estado democrático acredita que uma pessoa que não tem capacidade de interpretar um texto simples é capaz de escolher um representante político. Esse fato ajuda a explicar a eleição de determinados políticos, e talvez, a inércia da classe política no tratamento do analfabetismo.

Marcirio Silveira Chaves

Professor e Pesquisador, PUCRS

http://mchaves.wikidot.com

mschaves@gmail.com