Opinião – Existe déficit na previdência? – Darcy Francisco Carvalho dos Santos

Circulam nas redes sociais uma série de textos e vídeos, afirmando que não há déficit na previdência. Fazem isso com base o artigo 195 da Constituição federal, onde consta que a seguridade social será financiada pelas contribuições sociais: dos empregados e do empregador sobre a folha de salários; e das empresas, sobre o faturamento e o lucro.



Mas omitem os artigos 40, que trata dos servidores públicos e o 201, do Regime Geral (INSS), que estabelecem que a previdência obedeça a critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.



Equilíbrio financeiro é a igualdade entre as receitas previdenciárias (empregados e patronais) e os benefícios previdenciários. O equilíbrio atuarial trata do longo prazo. Então, quando a despesa com benefícios previdenciários supera a receita previdenciária, tem-se déficit previdenciário.



As contribuições do art. 195 sobre o lucro líquido e o faturamento são destinadas à seguridade social, que engloba previdência, saúde e assistência social.



No entanto, a necessidade de usar recursos da seguridade para cobrir insuficiências na previdência indica déficit desta. Além disso, quanto mais recursos da seguridade forem usados na previdência, menos recursos “sobram” para as áreas de assistência e saúde, cada vez mais carentes.



A previdência deverá fechar o exercício corrente com um déficit de R$ 240 bilhões, incluindo servidores federais e INSS (rural e urbano). Isso sem falar nos altos déficits os estados e municípios.



A seguridade social em outubro do corrente apresentou um déficit de R$ 202 bilhões. Os que o negam é porque desconsideram as isenções fiscais, como se ingressos de recursos fossem; transferem para o Tesouro os inativos da União, como se não precisassem ser pagos e ignoram as DRU (desonerações de receitas da União), como fosse possível manter engessadas mais de 90% das receitas.



As receitas da seguridade contribuem significativamente para esse engessamento. As DRU tornam livre parte delas para atender outros fins. Mas, acabam retornando para o custeio dos encargos previdenciários. Esses gastos são os principais responsáveis pelo alto déficit primário do governo federal, que em 12 meses, em novembro, alcançou de 157 bilhões. Com os juros, que são sua consequência, o déficit fiscal vai para 581 bilhões, ou 9,3% do PIB, um dos maiores do mundo!

Darcy Francisco Carvalho dos Santos

Economista