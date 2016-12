Nesta época de final do ano é comum escutarmos sobre a magia do Natal. Mas, se é para ser um momento mágico, de alegria, porque esta data é capaz de despertar as mais diferentes emoções, provocando em alguns grande euforia e, em outros, uma profunda tristeza?



Muito do que sentimos nesta época está ligado as nossas lembranças de infância que são acionadas. E, dependendo da história de cada um, este pode ser um momento de querer brindar ou de querer ficar longe das confraternizações.



São tantas comemorações, eventos nos locais de trabalho, com a família, amigos secretos e daí uma grande imposição para que todos estejam felizes. Sem contar a pressão da mídia e a urgência de que é preciso comprar, consumir muito sempre ao som de “hoje a festa é sua, hoje a festa é nossa…”



Mas nem todos estão neste mesmo estado de ânimo. Aliás, levando em conta o contexto do País, do nosso Estado, da instabilidade econômica, para um grande número de pessoas este momento se torna bastante distante da realidade podendo gerar sofrimento pela frustração de não estar correspondendo ao que todos esperam. É comum uma sensação de estranhamento e de se sentir “um peixe fora d’água”. Tudo isto ainda reforçado pelas redes sociais onde todos tentam passar uma imagem de felicidade plena 24 horas por dia.



A busca enlouquecida pelos presentes, especialmente na última hora, é capaz de gerar um alto nível de ansiedade e stress. Sabemos que no presente está embutida uma atitude de carinho e atenção a quem é importante para nós. Porém, o que percebemos é que se perdeu o sentido deste gesto. Muitas vezes a idéia do presente é compensar a falta de atenção e de tempo.

As lembrancinhas passaram de uma manifestação simbólica a uma demonstração de poder aquisitivo e ostentação em alguns casos. Houve uma mudança de perspectiva, passando-se a valorizar o material ao invés da troca afetiva.

Talvez seja preciso repensar a forma que cada um está encarando seu Natal.

Quem sabe não encontramos magia no simbolismo do Nascimento, sendo este um momento de reflexão por estarmos encerrando um ciclo e iniciando outra etapa de nossas vidas. De gratidão pelo que passou, mas também de deixarmos para trás o que não serve mais e buscarmos aquilo que realmente é importante.



O espírito natalino pode estar em rompermos com o que é desnecessário, com o supérfluo e abrir espaço em nossas vidas para a convivência fraterna, para estarmos juntos de quem amamos, valorizando a família, os amigos, os colegas com quem convivemos o ano inteiro.

Pode ser um momento de demonstrarmos atitudes amorosas, solidárias e compreensivas. Obviamente atitudes que deveriam ser demonstradas o ano inteiro, mas está aí também a magia desta época: é quando as pessoas estão mais sensíveis e conseguem se conectar com os verdadeiros valores.

Débora Saldanha de Freitas

Psicóloga

deborafreitas1313@yahoo.com.br