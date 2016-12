Para finalizar o ano, com o 24º artigo desta coluna, escolhi algumas questões para refletirmos juntos, pois nessa época é tempo de silenciar, refletir, planejar e agir. Tempo também de colocar no papel as resoluções para o próximo ano.

Como eu realizo pesquisa com o tema de gestão de lições aprendidas em projetos e organizações, estou consciente da importância de se documentar o que deu certo e o que deu errado ao longo de um projeto, por exemplo. Mas neste instante, vamos tomar o ano que está findando como a aplicação das lições aprendidas.

O que deu certo em 2016 e devemos repetir em 2017? O que aprendemos com o que deu errado? Como foi a sua evolução como profissional em 2016? O que você aprendeu em 2016 na sua profissão? O que pretende aprender em 2017? Quais cursos fazer? Montar algum curso com o aprendizado de 2016?

E a sua saúde, melhorou em 2016? O que você aprendeu com a sua saúde ao longo do ano? O que pode ser melhorado em 2017?

Como está a sua vida familiar? O que os seus relacionamentos lhe ensinaram? Como você pretende colocar em prática esse aprendizado em 2017? Quantos amigos novos você fez em 2016? E as antigas amizades, vão bem? A família cresceu, diminuiu? Se diminuiu, tomará que tenha sido renovada também.

Como estão as suas finanças? Você recebeu alguma promoção salarial em 2016? Se sim, como conseguiu? Dá para aplicar a mesma receita para 2017? Difícil, não? Com mais de 12 milhões de desempregados no país, manter o emprego já é bom.

E a parte intelectual, você se considera melhor intelectualmente no fim de 2016 comparado ao início do mesmo ano? Como você melhorou? O que você aprendeu na ‘escola da vida’? O que as suas leituras lhe ensinaram?

As respostas para a maioria dessas questões devem ser colocadas no papel. Sim, isso mesmo, escritas e documentadas para permitir sua evolução com o passar dos anos. A documentação do aprendizado faz com que a probabilidade de cometermos os mesmos erros no futuro seja reduzida, assim como, a probabilidade de repetirmos o que deu certo seja aumentada.

Este ano chega ao fim com muito para se refletir, pois foi bastante conturbado, tanto no Brasil quanto no exterior. Por aqui, impeachment, Lava Jato e corrupção como nunca vista antes na história deste país. Lá fora, eleição de Donald Trump, Brexit e atentados na Europa.

Que em 2017 nós possamos incorporar o nosso aprendizado de 2016 e que tenhamos dias melhores.

Marcirio Silveira Chaves

Professor e Pesquisador, PUCRS

http://mchaves.wikidot.com

mschaves@gmail.com