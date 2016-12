OPINIÃO – Saquear a República – Gastão Heberle

Não é um costume apenas brasileiro. Para quem vive na Europa os escândalos de corrupção são notícia todos os dias. Sarkozy acabou não sendo o candidato da direita nas eleições presidenciais por não ter conseguido se livrar da larga sombra do Coronel Gadafy que o perseguia desde o seu primeiro mandato.



Na Espanha, Mariano Rajoy perdeu quase a metade do seu eleitorado devido à roubalheira dentro do seu partido e do seu governo. Na Islandia demitiu o primeiro ministro. E na Alemanha demitiu um presidente e algum prometedor ministro pelo fato de ter plagiado algum capítulo de sua tese doutoral.



Quando se fala ou se escreve sobre o Brasil, o que chama a atenção é a desmedida dos nossos próceres quando se trata de meter a mão no dinheiro público.



Não só quando se diz que não é em beneficio próprio e sim para poder financiar os partidos, todos eles salvadores da nação e do povo e isso não tem limites.



Também chama a atenção o lado histriônico e cafona de essas eminências que acumulam jóias, escondem dinheiro em paraísos fiscais como se disso dependesse a sua vida e a de suas famílias, apesar de terem nascido em berço de ouro, serem netos, filhos, irmãos, sobrinhos de caciques que sempre estiveram no poder, possuírem terras, bancos, empresas construtoras e meios de comunicação.



O excesso da corrupção do partido que governava com maioria absoluta na Espanha e o descaso com a situação social fez com que manifestações cada vez mais importantes ocorressem nas principais cidades espanholas. Resultado dessa revolta foi o surgimento de um partido (Podemos) e associações independentes que se transformaram na segunda força política do país e hoje governam cidades como Madrid, Barcelona e Valencia.



Quando se fala ou se escreve sobre o Brasil ainda predominam os clichês de país do futebol, Carnaval, a ostensiva felicidade do povo sempre sorridente, o milagre econômico do crescimento de 7%, a euforia do povo que elegeu um trabalhador metalúrgico para a presidência.



Algum analista mostra sua preocupação pela miríade de partidos de todo tipo, vendendo-se e predicando, participando alegremente de um golpe branco para aumentar o poder dos que já estavam no poder.



Também alertaram para o passado recente, a ditadura não condenada, a maior diferença social do mundo que permite salários de 200.000 reais com suas respectivas ajudas de custo, a retórica oficial que falsifica tudo, a prepotência da burocracia.



Tudo indica que quando Temer e seu governo sejam demitido as Oderbrecht seguirão assobiando.