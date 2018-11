A noite de sábado, 10 de novembro foi de muito glamour e comemoração entre os agraciados e convidados do 21º Mérito Empresarial e Profissional. O evento que é tradicional em Caçapava do Sul, é promovido pela Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) e visa premiar os nomes e empresas mais lembradas durante o ano, após a realização de uma pesquisa popular que aconteceu durante os meses de julho e agosto e contou com 1357 votos.

O 21º Mérito Empresarial e Profissional contou com a presença do presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do RS (FCDL-RS), Vitor Augusto Koch, além dos diretores da CDL local. Foram entregues 144 troféus, nas mais diversas categorias.

Este ano, o evento teve como tema: “Orgulho em ser caçapavano”. Com isso, a decoração do Clube União Caçapavana estava voltada aos pontos turísticos da cidade. Para garantir a descontração no momento da entrega do troféu, o youtuber Diogo Elzinga garantiu o bom humor e a animação da festa valorizou os músicos locais que apresentaram uma música que foi composta especialmente para o Mérito Empresarial e Profissional.





Por Carol Petrin – Imprensa CDL