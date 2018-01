Os projetos do novo Secretário de Educação de Caçapava

Secretário Aristides Costa ao lado da Coordenadora Pedagógica Gislaine Huerta

Na segunda-feira, dia 22, tomou posse o novo secretário de Educação do município, o professor Aristides Saul Teixeira Costa. Natural de Lavras do Sul, e recentemente ocupou o cargo de Coordenador Regional de Educação da 13ª CRE (2015-2017). Ele substitui a professora Leslie Maicá de Melo.

O professor de Educação Física pós graduado, com mais de 40 anos de magistério, foi prefeito do município vizinho por duas gestões. Também trabalhou como assessor parlamentar da Câmara de Vereadores de Porto Alegre, na Assembleia Legislativa e na Câmara dos Deputados, em Brasília.

Na sua primeira manifestação à frente do cargo professor Aristides, como é conhecido, destacou que pretende manter o diálogo com as escolas e suas comunidades escolares. Além de fortalecer parcerias e dar continuidade aos projetos que estavam sendo desenvolvidos na pasta.

– Queremos implantar a educação participativa. Hoje, os pais educam os filhos em casa e a escola na sala de aula. Mas, algumas vezes, os pais deixam apenas para escola o dever de educar. Queremos que a educação escolar sai da sala de aula e que a educação familiar entre na escola. Precisamos trabalhar juntos (escola e família) para educar a criança e construir o cidadão do futuro – disse.

Um dos projetos do novo secretário é a implantação do projeto da escola de tempo integral.

– Nossa ideia é implantar o sistema na escola Patrício Dias Ferreira em 2019. Tenho experiência nesta área, pois implantamos o sistema nos CIEPs de Bagé e Dom Pedrito, quando trabalhei na 13ª CRE. Também manteremos um olhar especial para escolas do campo. Temos que manter o aluno próximo à família e trabalhar para permanência do jovem no meio rural – afirmou Costa.

Questionado sobre sua equipe, o secretário informou que ele, juntamente com a nova coordenadora pedagógica, Gislaine Huerta Freitas, está montando uma equipe “enxuta”.

Por ser professor de Educação de Física, ele disse que pretender apoiar a diversificação da prática esportiva nas escolas, com suporte a várias modalidades esportivas, como vôlei, handebol, basquete, entre outras.

Sobre o pagamento o Piso Nacional dos Professores, o secretário afirmou que é defensor e que pretende pagar o índice aprovado por lei. Disse ainda, que ambiciona manter boa relação com o Sindicato dos Professores.

– Quero manter um diálogo franco e permanente com a classe do magistério, a sociedade e Câmara de Vereadores, as quais tenho grande respeito. Todos tem como contribuir. Precisamos trabalhar de forma harmoniosa para construir a educação que todos desejamos. Vamos atender a todos no que for possível. Sendo legal, vamos buscar atender, mas sempre dentro da lei. Também estou contente por saber que a imprensa de Caçapava dá atenção à educação. Nestes primeiros dias à frente da secretaria concedi inúmeras entrevistas e este é o sinal que todos pensam e querem uma educação de qualidade no município – finalizou.