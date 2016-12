Otomar recebeu convite para integrar governo Michel Temer

Na manhã de quinta-feira (22), o prefeito Otomar Vivian, acompanhado do vice-prefeito Ilson Tondo (PP) recebeu no auditório da Associação Comercial e Industrial de Caçapava (ACIC) para um café da manhã, representantes dos veículos de comunicação. Na ocasião, o prefeito fez uma retrospectiva dos principais acontecimentos nos quatro anos de sua gestão.



“Todos lembram como era a cidade há quatro anos e como está hoje. No dia 1° de janeiro vamos entregar a Prefeitura como gostaríamos de ter recebido em 2013.

Basta olhar pela janela ou caminhar até o hospital que todos poderão comprovar que vivemos outra realidade”, disse o prefeito.



Otomar falou da boa relação que seu governo teve com a imprensa local e também ressaltou o trabalho da equipe de sua Coordenadoria de Comunicação, com destaque para implantação do Portal da Transparência e divulgação das ações do Executivo na página oficial e na FanPage da Prefeitura no Facebook.



Ele disse que seu governo priorizou três áreas: saúde, educação e assistência social. Entre as ações, reforma do Pronto Socorro, reajuste de salários dos servidores em 48% e dos professores em 80% ao longo dos quatro anos, com a implantação do Piso Nacional da categoria.



“Na Assistência Social atingimos a excelência, com o trabalho reconhecido e serve de referência para o Brasil”, ressaltou.



Sobre a transição de governo falou que a equipe do prefeito eleito Giovani Amestoy já está trabalhando junto aos secretários e que a passagem de cargo está acontecendo de forma republicana.



Com relação ao futuro político, o prefeito Otomar Vivian informou que recebeu convites de trabalho. Um deles aconteceu logo após o Presidente Michel Temer assumir a Presidência da República, depois do impeachment da ex-presidente Dilma Roussef.



“Fui convidado para assumir uma autarquia Federal no Rio Grande do Sul, mas para isso, teria que renunciar. No entanto, esta palavra não faz parte do meu dicionário, pois tenho compromisso com Caçapava até o dia 31 de dezembro”.



Questionado sobre como entregará a Prefeitura ao futuro governo, o prefeito afirmou que diante do quadro geral, político e econômico do Brasil, vai encerrar seu mandato de forma satisfatória.