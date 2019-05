Otomar reúne-se com deputados para esclarecer dúvidas sobre propostas de desestatizações

O secretário-chefe da Casa Civil, Otomar Vivian, acompanhado do líder do governo na Assembleia, deputado Frederico Antunes, esteve reunido com os líderes de partido e das bancadas que compõem a base aliada.

O encontro, realizado na tarde desta segunda-feira, dia 20, no Palácio Piratini, atende às reivindicações dos parlamentares em discutir previamente as propostas que serão enviadas.

A intenção é que todas as dúvidas sejam esclarecidas para que os projetos relacionados às estatais (CEEE, CRM e Sulgás) possam ser apreciados pelo Legislativo ainda no primeiro semestre, antes do recesso da Assembleia. Os

deputados presentes na reunião representam 38 parlamentares do legislativo.

Ficou definido que haverá um novo encontro com os deputados líderes de partido e de bancada na próxima segunda-feira, dia 27 de maio, às 17h, no Palácio Piratini.

Otomar Vivian destacou a importância do tema para que o Estado possa retomar a capacidade de investimento. “A adesão ao Regime de Recuperação Fiscal passa por decisões como a desestatização dessas empresas”, comentou.

O deputado Frederico Antunes, um dos responsáveis pela articulação do encontro, comentou sobre as propostas. “O governo está cumprindo o que foi combinado, de ouvir as demandas de todos os deputados para então, enviar o projeto à Assembleia Legislativa”, afirmou.

A adesão ao Regime de Recuperação Fiscal (RRF) representa um período de transição no qual o Estado poderá reorganizar-se financeiramente enquanto busca o equilíbrio estrutural de longo prazo.



Por Grazi Araujo e Jessica Gamarra/Ascom Casa Civil

Foto: Nabor Goulart / Casa Civil