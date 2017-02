Otomar Vivian foi convidado para integrar governo Sartori

Em 2015, Otomar Vivian se reuniu com Cairoli e Sartori (Foto: Arquivo/Palácio Piratini)

Segundo o blog Cenário Político da Rádio Gaúcha, o ex-presidente do Instituto de Previdência do Estado (IPE) em duas oportunidades, Otomar Vivian (PP) foi convidado pelo governador José Ivo Sartori para voltar ao comando do órgão. Ele foi lembrado já que o atual presidente, José Parode, deixará o governo do Estado para assumir a Secretaria de Planejamento e Gestão na prefeitura da Capital.

Otomar Vivian faria parte da cota pessoal de indicações de Sartori. Ele ainda não se posicionou, mas a expectativa é que aceite o convite, após ter concluído mais um mandato à frente da prefeitura de Caçapava do Sul, em dezembro de 2016.

A intenção do governador é tê-lo como integrante do “núcleo duro” do Piratini, grupo de secretários que auxiliam nas decisões estratégicas do Executivo.

Além da presidência do IPE em dois períodos (1995-1996 e 2003- 2009), Otomar foi presidente da Assembleia Legislativa (2000-2001) e chefe da Casa Civil no governo de Yeda Crusius.

Fonte: Rádio Gaúcha