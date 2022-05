A oração da Virgem Maria

Muitos são os exemplos de homens e mulheres de oração. Não nos faltam exemplos de pessoas que, no seu tempo, viveram uma vida de oração. A oração sempre nos aproxima e nos conecta a Deus.

A oração de Maria nos é revelada na aurora da plenitude dos tempos. Antes da encarnação do Filho de Deus e antes da efusão do Espírito Santo, sua oração coopera de maneira única com o plano benevolente do Pai: na Anunciação para a concepção de Cristo, em Pentecostes para a formação da Igreja, Corpo de Cristo. Na fé de sua humilde serva, o dom de Deus encontra o acolhimento que esperava desde o começo dos tempos. Aquela que o Todo-Poderoso tornou “cheia de graça” responde pela oferenda de todo seu ser: “Eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo tua palavra”.

Se olharmos com atenção os evangelhos, vamos perceber que os mesmos nos revelam como Maria ora e intercede nas bodas de Caná, onde a mãe de Jesus intercede a seu filho pelas necessidades de um banquete de núpcias. O olhar atento e intercessor faz com que Jesus atenda e realize o milagre.

Muito antes disso, podemos imaginar a vida de oração de Maria com José e Jesus, durante a infância, adolescência e juventude de seu filho. Jesus ensina seus discípulos a orar com coração purificado, fé viva e perseverante, audácia filial. Impulsiona-os à vigilância e os convida a apresentar a Deus seus pedidos em seu nome. Jesus Cristo atende pessoalmente às orações que lhe são dirigidas. A oração de Maria no “Magnificat” caracteriza-se pela oferta generosa de todo seu ser na fé.

Esse clima de oração em família deve ter feito muito bem a Jesus. E Jesus, na sua missão de instaurar o Reino de Deus no meio da humanidade, muitas vezes retirou-se para orar, para colocar-se em sintonia com o Pai. Esses momentos fortes de comunhão com o Pai através da oração fortaleceram Jesus na dura e difícil missão.

Maria e Jesus nos deram um verdadeiro exemplo de como orar e perseverar. Que nossos momentos de oração inspirados em Maria e Jesus, nos tornem cada vez mais fortes para cumprirmos bem nossa missão terrena rumo à eternidade. Que possamos nos colocar como servos e servas de Deus para que a vontade de Deus se realize em nossa vida.