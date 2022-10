Abrir o coração ao senhor

Nesse momento em que estou escrevendo, em pleno feriado nacional, dia em que celebramos a Solenidade de Nossa Senhora Aparecida, quero aproveitar o espaço para saudar todas as crianças desse imenso Brasil. Que Nossa Senhora Aparecida interceda muitas bênçãos de Deus sobre o povo brasileiro, e especialmente sobre as crianças.

Sempre é bom lembrar que Jesus deixou bem claro que, se nós quisermos entrar no Reino de Deus, precisamos nos tornar crianças. “Deixai vir a mim as crianças”. “Quem não se tornar como uma criança não entrará no Reino dos céus!” Diante dessa contundente afirmação de Jesus, só nos resta pedir, em nossas orações, um coração puro como o das crianças.

Olhando mais atentamente para elas, podemos perceber a manifestação do amor de Deus! Elas têm uma enorme capacidade de amar e demonstrar o amor de Deus. Aliás, o Amor é o fundamento do ser humano! Deus nos deu a oportunidade da existência para AMAR e não para ODIAR. A criança, por mais que se desentenda com outra, não guarda ódio e rancor no coração. Ela possui uma imensa capacidade de perdoar. Sem o amor, somos incompletos e nos sentimos perdidos. Sem o amor, perdemos o sentido da vida, permitindo que o vazio tome conta do nosso coração. Existe, em cada um de nós, a capacidade de amar. Nós amamos porque fomos primeiro amados por Deus.

Nesse Dia da Criança, nós adultos somos convidados a observar com mais atenção nossas queridas crianças e perceber que elas revelam o amor de Deus. Ainda na minha adolescência, me deparei com um quadro com uma fotografia de criança com um balão na mão e uma frase que dizia: “Toda criança nos dá a certeza que Deus existe.” Desejo que todos nós nos permitamos ser mais crianças! Deus abençoe nossas crianças!