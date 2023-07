Ainda existe respeito ao sagrado!

Na semana passada, mais precisamente na quinta-feira, resolvi espiar pela janela da sala onde moro, à rua dos fundos da Igreja Matriz. Era uma manhã como as outras, ou melhor, diferente das outras, pois a cena que meus olhos presenciaram tornou aquela manhã muito especial.

Vinha caminhando, pela Rua Borges de Medeiros, uma criança que aparentava ter entre cinco e oito anos de idade, em direção à escola Dinarte. Quando ela se deparou com a Igreja (templo) parou, olhou para a igreja, fez o sinal da cruz, e seguiu caminhando em direção à escola, com direito a uma breve parada para apanhar flores na praça, que com certeza alegraram a vida de uma das professoras daquela escola.

O que chama a atenção nesse acontecimento é o gesto de respeito à Igreja. Enquanto adultos se esforçam para denegrir a aparência dos templos sagrados, uma criança manifesta espontaneamente o respeito e a consideração.

Quanto orgulho aos pais dessa criança! Fico imaginando que, naquela família, além de rezarem unidos, com certeza falam da importância do respeito para com as coisas sagradas. Naquela família, há tempo e espaço para Deus.

Quantos de nós passamos inúmeras vezes em frente às igrejas e nem sequer nos lembramos de fazer o sinal da cruz. Essa criança abençoada aprendeu cedo a respeitar e a valorizar o sagrado.

Para nós cristãos, o templo é um lugar sagrado, um lugar de oração, adoração e busca da presença de Deus. Temos também a consciência de que toda pessoa é sagrada, que nela habita o Espírito de Deus, e que temos de ter o maior respeito por ela.

Confesso que a atitude daquela criança, que, na sua inocência, reconheceu o sagrado no templo Igreja, me chamou atenção e me fez lembrar da afirmação de Jesus: “Quem não se tornar como uma criança não entrará no Reino dos céus!” Que a pureza das crianças e a sensibilidade delas para com o sagrado toque os corações de todos nós adultos. Que possamos olhar o mundo com os olhos e o coração das crianças. Assim, o sagrado não passa sem ser percebido, e o mundo se reveste de esperança!