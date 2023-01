Bem-vindo, 2023!!

Estamos chegando ao final de mais um ano marcado por acontecimentos e fatos que fizeram com que ele esteja chegando ao fim. A cada ano que passa, temos a sensação de que o tempo está passando mais rápido. Quando nos damos por conta, passou o mês, o semestre e o ano.

Chegando ao final de mais um ano, temos a oportunidade de fazer uma retrospectiva, ou seja, olhar para o que passou, e nos dar conta de quantas coisas e quantos momentos vivemos! É, também, sempre uma oportunidade de refletir sobre como vivemos mais esse ano.

Para muitas pessoas, é chegado, agora, o tão esperado período de férias. Muitos esperam o ano todo por esse momento, fazem planos e ficam até ansiosos por esse descanso merecido. As férias são, sem dúvida, o período em que mais se tem tempo para realizar coisas que, ao longo do ano, não são possíveis. O lazer e o descanso são necessários e dignos de serem vivenciados. As pessoas mais organizadas chegam a fazer uma lista de atividades de férias, ou seja, um pequeno plano, o que poderá ser bem útil para otimizar esse tempo precioso que também passa rapidamente.

Aproveito a oportunidade desse espaço para desejar aos leitores e às leitoras um Feliz Ano Novo e que aproveitem bem suas férias, fazendo delas momentos felizes e restauradores. Também não nos esqueçamos de fazer alguns bons propósitos para 2023.

Espero que, no ano que se aproxima, reine a Paz, que é um dos principais anseios do coração humano. Todos desejamos viver em paz, pois ela faz tão bem aos nossos corações! Somos chamados a ser semeadores da Paz, da concórdia. Quanto mais nos aproximarmos de Deus, mais pacíficos seremos. Somente um coração preenchido por Deus é capaz de semear a Paz.

Desejo que todos possamos nos empenhar na construção de um mundo onde reine a justiça, o amor e a Paz. Que possamos superar os sentimentos de ódio, de intolerância, de medo e de indiferença. Que possamos olhar nosso próximo como criatura de Deus, como nosso irmão, e não como inimigo a ser destruído. Que a vida e a dignidade da pessoa humana estejam sempre em primeiro lugar. Que se gaste menos dinheiro na fabricação de armas e em guerras, e se invista, cada vez mais, no ser humano e na sua dignidade. Que possamos rezar e viver a oração de São Francisco:

“Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa Paz! Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz…”

Desejo que, em 2023, todos sejamos instrumentos de PAZ!

Bem-vindo, 2023!!