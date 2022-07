Não são poucos os que, na trajetória da vida, se empolgam com Jesus e prometem segui-lo, muitas vezes sem noção sobre o que implica o seguimento do Mestre. Acompanhar a caminhada de Jesus não é fácil! Ele não nos oferece seguranças nem prestígio, muito menos facilidades.

Jesus, diante da empolgação de alguns que lhe disseram: “Eu te seguirei por onde fores”, respondeu: “As raposas têm tocas e os pássaros têm ninhos; mas o Filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Quem põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o Reino de Deus”.

Quem quiser ser discípulo é chamado a enfrentar o caminho com o Mestre. Quem o procura decidido e disposto a viver com ele sempre será bem-vindo. Uma das maiores exigências do Mestre é que o discípulo precisa estar desapegado das coisas do mundo para, assim, servir livremente ao Reino de Deus.

E por falar em Reino de Deus, sua implantação no meio de nós foi e continua sendo a grande meta de Jesus. Nem todos no tempo de Jesus o compreenderam, perseguindo-o, disseminando verdadeiras calúnias, oferecendo duros obstáculos.

Ainda hoje, a proposta do Reino de Deus não é bem compreendida e aceita por muitos de nós, que nos fazemos de cegos diante dessa importante possibilidade. Mesmo sabendo que a implantação do Reino de Deus é algo necessário e fundamental, que melhora a vida de todos os filhos e filhas de Deus, pouco fazemos na prática, continuando na nossa zona de conforto. Caminhar com Jesus implica ajudá-lo a construir o Reino de Justiça, Solidariedade, Amor e Paz. Somos todos livres diante da proposta de caminhar com Jesus. São muitos os convidados, quase ninguém tem tempo!