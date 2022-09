Carta dos bispos à Igreja do Brasil

Compartilho com alegria parte da carta dirigida à Igreja do Brasil pelos bispos reunidos em assembleia, no início do mês de setembro de 2022, em Aparecida. A carta inicia dizendo: “Sede zelosos, fervorosos de espírito, servindo sempre ao Senhor, alegres na esperança, fortes na tribulação, perseverantes na oração. Mostrai-vos solidários com os santos em suas necessidades. (Rm12, 11-13).

Em comunhão e em caminho com toda Igreja, ‘convocada em sínodo’ pelo Papa Francisco, encontramo-nos, como peregrinos, reunidos na 59ª Assembleia Geral da CNBB, sob olhar materno de Virgem Mãe Aparecida, celebrando os 70 anos de existência e missão de nossa Conferência Episcopal. Guiados pelos estímulos suscitados pelo tema de nossa Assembleia – Por uma Igreja Sinodal: Comunhão, Participação e Missão –, em atitude humilde de escuta recíproca e de diálogo sincero, com o ouvido do coração atento à voz do Senhor que nos fala, procuramos discernir o que o Espírito ‘diz às igrejas’. Une-nos a convicção de que o caminho da sinodalidade é precisamente o caminho que Deus espera da Igreja do terceiro milênio, e afirmamos o nosso compromisso de construir uma Igreja Sinodal.

Nossa Igreja no Brasil tem sido construtora e testemunha de um processo amadurecido e consistente de discernimento e assimilação do caminho de renovação e empreendido, como fruto do Concilio Vaticano II, um processo marcado por desafios, aprendizados e superações. Reafirmamos nosso compromisso eclesial com a continuidade deste caminho e a convicção de que, entre nós, não há espaços para retrocessos. Precisamos avançar e construir caminhos novos, conscientes de que caminhar juntos exige de todos nós: mais fraternidade e menos rivalidade; mais partilha e menos egoísmo; mais cooperação e menos competição; mais sentido da vida cristã em comunidade e menos individualismo na vivência da fé; mais abertura à escuta e ao diálogo e menos imposição das próprias ideias e decisões; mais flexibilidade e menos resistência à Ação do Espírito Santo; menos medo e mais ousadia e profetismo para assumir os riscos do testemunho da fé.

Nossas Igrejas particulares vivenciaram com entusiasmo e desafios a primeira etapa do caminho sinodal, exercitando-se no aprendizado da sinodalidade, a partir da escuta de todo o povo de Deus e do diálogo como os vários ambientes humanos e sociais. O dinamismo com o qual este processo foi vivido testemunha a riqueza da diversidade e a harmonia das convergências que manifestam o rosto de nossa Igreja. A síntese produzida servirá como instrumento para discernir e propor diretrizes que respondam aos desafios da Ação Evangelizadora. Somos, portanto, agradecidos a todos os que colaboraram como atores neste processo de escuta, e os encorajamos a continuar caminhando juntos, pela Igreja e pelo Reino.” Somos, portanto, convidados pelo Papa e pelos bispos a “caminhar juntos” e fazer acontecer uma Igreja de Comunhão, Participação e Missão.