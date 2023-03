Compartilhar é uma forma de amar!

Estimados leitores, hoje me senti motivado a escrever sobre a importância do compartilhar.

Vivemos na era da globalização das comunicações, na qual, por incrível que pareça, podemos, em tempo real, acompanhar o que está acontecendo em qualquer lugar do planeta. O que acontece rapidamente se torna conhecido por muitas pessoas, graças ao compartilhamento do acontecido.

Os meios de comunicação têm um papel importantíssimo no sentido de fazer chegar à população o que acontece com a verdade. Quando a notícia compartilhada chega a nós carregada de verdade, somos bem informados.

Aliás, nunca como antes, somos tão informados como nos dias atuais. Eu, particularmente, gosto muito de estar bem informado. Quando compartilhamos as informações verdadeiras e de fundamento com nossos amigos, estamos prestando um importante serviço. O compartilhar se torna uma forma de amar.

Quantas mensagens de amor recebemos diariamente pelas redes sociais! Quanto amor compartilhado! Às vezes, as pessoas nos retornam dizendo: “Hoje eu estava muito precisando ouvir isso! Essa mensagem chegou na hora certa!” Isso revela a importância de compartilharmos aquilo que realmente constrói e faz bem.

Infelizmente, ainda existem pessoas que dedicam grande parte do seu tempo para jogar, nas redes sociais, inúmeras mentiras, que confundem a cabeça de muita gente, o que chamamos de fakes.

Mentiras e desinformações são jogadas diariamente nas redes sociais! O pior é que muitos de nós acabamos acreditando nas mentiras e as compartilhamos com nossos amigos. Confesso que, no período eleitoral de 2022, fiquei impressionado com a quantidade de mentiras que circularam nas redes sociais!

Dizem que uma mentira contada várias vezes corre o risco de se tornar verdade. Repudio essas pessoas que se dedicam a espalhar mentiras e mais mentiras. Espero que, mais cedo ou mais tarde, sejam punidas nos rigores da lei. Precisamos estar atentos para não sermos cúmplices desses mentirosos, compartilhando suas mentiras.

Podemos enganar aos homens, mas a Deus, ninguém engana. Nossa vida é feita de escolhas. Diante de nós está a verdade e a mentira. A escolha é nossa. Fiquemos atentos para não nos tornarmos instrumentos da mentira. Vale a pena compartilhar a verdade e o amor. Compartilhar é uma forma de amar!

Grande abraço!