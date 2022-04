Cristo vive no meio de nós!

Estamos em plena Semana Santa, e temos a oportunidade de reviver os últimos acontecimentos da vida de Jesus que, após sua paixão e morte, ressuscita e continua vivo no meio de nós.

Quando seus discípulos, tomados pelo desânimo dos acontecimentos da paixão e da morte, pensavam que tudo havia acabado na cruz, eis que Jesus ressuscita, vence a morte e faz contato com os seus para colocar em marcha em movimento de “testemunhas” capazes de contagiar todos os povos com sua Boa Notícia. Vós sois minhas testemunhas!

Imaginemos que não foi fácil transformar em testemunhas aqueles homens tomados pelo medo. Imaginemos também a alegria do reencontro com o Mestre! Ele chega de mansinho e deseja a Paz aos seus! A paz esteja convosco! Por que tanta dúvida em vossos corações? Estou aqui, vivo no meio de vós!

Assim como os discípulos de Jesus, nós, muitas vezes, também sentimos medos e inseguranças, não acreditando plenamente na presença do ressuscitado. Quando não acreditamos plenamente no ressuscitado, não é possível formar uma Igreja de testemunhas. O medo, a insegurança e a falta de fé impedem que avancemos no testemunho do ressuscitado.

Como vamos contagiar alguém se nós não nos sentimos contagiados? Como testemunhar alguém se não temos total intimidade com Ele? Apesar de ver seus discípulos cheios de medo e dúvidas, confia neles. E para que se sintam mais seguros, lhes enviará o Espírito que os sustentará. Confia aos discípulos a grande missão de propagar a Boa Nova, em primeiro lugar, com seu testemunho, e nem tanto com doutrinas. O testemunho sempre fala mais ao coração das pessoas do que as palavras e doutrinas.

Diante de mais uma Páscoa que se aproxima, todos somos convidados a viver da melhor forma possível a Semana Santa para chegarmos todos com nosso coração ainda mais revestido dos sentimentos de Deus, e assim continuarmos a propagar a Boa Notícia: “Jesus ressuscitou e continua vivo no meio de nós!”

Desejo aos leitores e às leitoras uma abençoada Páscoa! Testemunhemos, com nossa vida, Jesus ressuscitado!