Deixar Deus trabalhar em nós!

Escrevo hoje do Centro de Espiritualidade Cristo Rei (Cecrei), localizado em São Leopoldo, onde me encontro em retiro espiritual, junto a meus irmãos sacerdotes da Diocese de Cachoeira do Sul e nosso bispo diocesano Dom Edson Batista de Melo.

Muitos poderão perguntar: sacerdotes também precisam fazer retiros espirituais? Respondo dizendo sim! Todos nós sacerdotes, anualmente, fazemos nosso retiro espiritual, no qual, em clima de oração, escuta, reflexão, meditação e celebração, permitimos que Deus trabalhe em nós. Quem não descansa em Deus não tem a força para enfrentar a vida pastoral.

Se olharmos o capítulo seis do Evangelho de São Marcos, vamos perceber que Jesus, vendo que seus discípulos andavam sobrecarregados de atividades pastorais, e que por vezes não tinham tempo nem para comer, convidou-os a ir a um lugar deserto para descansar. Jesus, durante sua missão de instaurar o Reino de Deus na terra, por várias vezes retirou-se para a montanha e/ou lugares desertos para entrar em sintonia com o Pai.

O retiro espiritual é sempre uma pausa restauradora! Essa pausa restauradora é muito importante para nossa identidade sacerdotal. Uma pessoa cansada não produz. Vivemos num mundo marcado pelo barulho das informações, que nos levam a nos distrairmos, nos colocando em risco de perdermos até mesmo nossa identidade sacerdotal. O sacerdote não pode, e nem deve, ser um mero funcionário do sagrado. O sacerdote precisa ser mistagogo, capaz de orientar seu rebanho que, muitas vezes, se encontra espiritualmente confuso.

Nos dias de hoje, fazer um retiro espiritual é um grande desafio, pois todos nós vivemos muito conectados. Corremos o risco de perder muito tempo com as redes sociais. É muito bom dia, boa tarde e boa noite! Nos sentimos no dever de responder a centenas de amigos e manifestar nossa conexão virtual com eles. E os livros? Ainda temos tempo de ler bons livros? Aposto que o número de leitores e leitoras tem diminuído consideravelmente nos últimos anos.

Voltando ao assunto do retiro espiritual, quero dizer aos leitores que desejo, de coração, que todos vocês se permitam um dia fazer um retiro espiritual. Como diz o ditado popular, “é no silêncio que Deus se manifesta.” Precisamos silenciar, nos retirar e permitir que Deus trabalhe em nós!

Nessa casa de retiro onde nos encontramos, acontecem vários retiros durante o ano. Tem até retiro personalizado. Talvez muitos não saibam, mas não precisa ser sacerdote ou consagrado a Deus para fazer um retiro espiritual. Precisa ter o desejo, a vontade de retirar-se para permitir uma proximidade maior com Deus.

O local em que nos encontramos é tão maravilhoso que me faz pensar no paraíso. Tudo aqui nos leva a entrar em sintonia com Deus. Se você não tem tempo para retirar-se, presenteie alguém com essa oportunidade!

Nós sacerdotes fazemos nosso retiro espiritual para melhor nos entendermos e para melhor atendermos aos fiéis em nossas paróquias. Nós não somos nada sem a graça de Deus. Jesus deixa claro no evangelho: “aquele que permanece em mim, e eu nele, esse produz muitos frutos; porque sem mim nada podeis fazer!” Permanecer em Deus é o caminho para nossa missão sacerdotal. A experiência que estamos vivendo, desejo a todos vocês! Grande abraço!