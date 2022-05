Deus sempre quer fazer morada em nossos corações

No próximo domingo, dia de Santa Rita de Cássia, estaremos celebrando com alegria a vida dessa santa da nossa Igreja, que intercede sempre por todos nós que seguimos firmes nossa vida e missão. Convidamos os fiéis para participar do Tríduo que vai acontecer nas noites dos dias 19, 20 e 21 de maio, sempre iniciando às 19h30min, bem como da missa solene no domingo, às 10h15min.

Ao meio-dia do domingo, os festeiros estarão servindo almoço no Salão Paroquial, em benefício ao Asilo. Nosso desejo é que o exemplo dos santos e santas nos inspirem a vivermos a santidade nos dias de hoje. Santidade não como perfeição, e sim como desejo constante de fazer a vontade de Deus e não a nossa.

No evangelho de João 14, 23-29, Jesus faz uma afirmação animadora para todos nós: “Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu pai o amará, e nós viremos e faremos nele a nossa morada”. Esse é sempre o desejo de Deus: fazer morada em nosso coração. Ele quer, basta que nós também queiramos!

Nessa mesma passagem bíblica, Jesus promete que não deixará seus discípulos órfãos, desassistidos, mas que enviará o Defensor, o Espírito Santo, garantindo que o mesmo ensinará e tornará mais claro e compreensível tudo o que Ele ensinou. Ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Diante de tudo isso, os discípulos sentem que Deus não os abandona, que estará sempre presente, caminhando junto.

Nos dias de hoje, também nós, com a força do Espírito Santo, poderemos aprender e recordar tudo o que Jesus falou, ensinou e viveu. E, assim, poderemos assumir na própria vida suas palavras e ações, vivendo do jeito que Ele viveu. Precisamos, diariamente, pedir com insistência a presença do Espírito Santo para que nossa jornada seja orientada e guiada por Ele.

Guiados pelo Espírito Santo, já estamos organizando a tradicional Novena em honra ao Divino, que acontecerá de 27 de maio a 05 de junho de 2022. Serão nove noites de intensa oração, pedindo a presença do Espírito Santo sobre todas as famílias de Caçapava do Sul.

Acolham, com alegria, o Divino que está visitando as casas do povo de Caçapava através das bandeiras e orações. O Divino sempre quis e continua querendo fazer morada em nossos corações. Ouçamos com mais atenção os conselhos do nosso defensor, pois Ele nos ajudará a compreender melhor o que devemos fazer e como agir diante das circunstâncias da vida.