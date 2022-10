No próximo dia 23 de outubro, celebramos o Dia Mundial das Missões. Para essa data tão especial, nosso querido Papa Francisco escreveu uma mensagem com o objetivo de despertar o ardor missionário nos corações de todos os fiéis. Como se trata de uma mensagem longa, partilho com os leitores parte dessa importante mensagem.

“Sereis minhas testemunhas”! Estas palavras encontram-se no último colóquio de Jesus ressuscitado com seus discípulos, antes de subir ao céu, como se descreve nos Atos dos Apóstolos. “Recebereis a força do Espírito Santo, que descerá sobre vós, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, por toda a Judéia e Samaria e até os confins do mundo”.

O Papa nos recorda que todos os cristãos são chamados a testemunhar Jesus Cristo. “Sereis minhas testemunhas!” é o ponto central, o coração do ensinamento de Jesus aos discípulos em ordem à sua missão no mundo. Todos os discípulos serão testemunhas de Jesus, graças ao Espírito Santo que vão receber: será a graça a constituí-los como tais, por todo o lado aonde forem, onde quer que estejam. Tal como Cristo é o primeiro enviado, ou seja, missionário do Pai e, enquanto tal, sua testemunha fiel, assim também todo cristão é chamado a ser missionário e testemunha de Cristo. E a Igreja, comunidade de discípulos de Cristo, não tem outra missão senão a de evangelizar o mundo, dando testemunho de Cristo. A identidade da igreja é Evangelizar.

Os discípulos são enviados por Jesus ao mundo não só para fazer a missão, mas também, e sobretudo, para viver a missão que lhes foi confiada: não só para dar testemunho, mas para ser testemunhas de Cristo. Assim como diz, com palavras verdadeiramente comoventes, o apóstolo Paulo: “Trazemos sempre no nosso corpo a morte de Jesus, para que também a vida de Jesus seja manifestada no nosso corpo”.

A essência da missão é testemunhar Cristo, isto é, a sua paixão, morte e ressurreição. É Cristo, e Cristo ressuscitado, aquele que devemos testemunhar e cuja vida devemos partilhar. Os missionários de Cristo não são enviados para comunicar-se a si mesmos, mostrar suas qualidades e capacidades persuasivas ou os seus dotes de gestão. Em vez disso, têm a honra sublime de oferecer Cristo, por palavras e ações, anunciando a todos a Boa Nova da sua salvação, com alegria e ousadia, como os primeiros apóstolos.

Nosso querido Papa Francisco, no final da mensagem, faz um forte apelo para todos nós: “Queridos irmãos e irmãs, continuo a sonhar com uma Igreja toda missionária e uma nova estação da ação missionária das comunidades cristãs. E repito o desejo de Moisés para o povo de Deus em caminho: Quem dera todo o povo profetizasse”. Sim, oxalá todos nós sejamos na Igreja o que já somos em virtude do Batismo: profetas, testemunhas missionárias do Senhor! Com a força do Espírito Santo e até os confins da Terra, Maria, Rainha das Missões, rogai por nós!