Estamos celebrando, desde a noite de 06 de agosto, a Novena em homenagem à Nossa Senhora da Assunção. Nossa programação vai até a próxima segunda-feira, dia 15 de agosto, quando, após a carreata, celebraremos a Solenidade de Nossa Senhora da Assunção. Sempre é bom lembrar que a Assunção de Nossa Senhora é DOGMA da Igreja Católica desde 1950, quando o Papa Pio XII o proclamou. O mistério da Assunção proclama o destino sobrenatural e a dignidade de cada corpo humano, chamado pelo Senhor a tornar-se instrumento de santidade e a participar na sua glória.

Muitas pessoas ainda não têm compreensão suficiente sobre o que é um dogma de fé. A Igreja não cria ou inventa novos dogmas, pois ela não está acima, mas a serviço da Palavra de Deus. Para proclamar-se solenemente um dogma, faz-se necessário que (1) exista fundamento bíblico, explícito ou implícito, para a crença em questão; e (2) tal crença seja difundida em âmbito geral e universal, ou seja, que a ampla maioria dos católicos em todo o mundo a professe como sendo uma verdade certa de fé.

Uma vez bem confirmada a fé de toda a Igreja, Pio XII proclamou, então, solenemente, o dogma da Assunção de Nossa Senhora ao céu em corpo e alma. “Pelo que, depois de termos dirigido a Deus repetidas súplicas, e de termos invocado a paz do Espírito da verdade, para a glória de Deus onipotente que à virgem Maria concedeu a sua especial benevolência, para honra do seu Filho, Rei imortal dos séculos e triunfador do pecado e da morte, para aumento da glória da sua augusta mãe, e para gozo e júbilo de toda a Igreja, com a autoridade de Nosso Senhor Jesus Cristo, dos bem-aventurados apóstolos São Pedro e São Paulo e com a nossa, pronunciamos, declaramos e definimos ser dogma divinamente revelado que: a imaculada Mãe de Deus, a sempre virgem Maria, terminado o curso da vida terrestre, foi assunta em corpo e alma à glória celestial”.

Para nós católicos, a presença de Maria é a presença do rosto materno de Deus. Acreditamos que Maria sempre intercede junto a Jesus por todos nós! Desejamos que Nossa Senhora da Assunção cubra com seu manto de amor a humanidade inteira, e que nós possamos nos inspirar no SIM que ela deu ao Projeto de Deus. Gratidão às festeiras e a todas as pessoas envolvidas na novena e na festa em curso.