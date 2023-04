Mais uma vez, estamos nos aproximando da Páscoa do Senhor, a mais importante das festas do Cristianismo e, sem dúvida, da Igreja Católica. Com as celebrações do Domingo de Ramos, damos início a mais uma Semana Santa, quando somos convidados a reviver a Paixão, Morte e Ressurreição de Cristo.

Amanhã, seremos convidados a entrar com Jesus em Jerusalém, cidade sagrada na qual está o templo, morada de Deus, também lugar do martírio de Jesus. Com os ramos nas mãos, nós queremos aclamar Jesus como nosso Rei e Senhor, ou seja, o Senhor da nossa vida.

Acolher Jesus como Senhor da nossa vida é profundamente comprometedor. Esse Jesus que, mais uma vez, vamos aclamar é um Rei muito diferente dos reis de sua época. Jesus veio para servir e não ser servido. Entrou em Jerusalém montado num jumentinho e não num cavalo, muito menos numa carruagem de guerra. Ele vem inaugurar um novo reinado, fundamentado no amor, na humildade e no serviço.

O jumentinho era usado pelos pobres da época para serviços humildes. Jesus, ao entrar em Jerusalém montado num jumentinho, inverte a lógica do poder e ostentação. Vem dar um recado claro para a humanidade. No Reino de Deus, é grande aquele que serve e é capaz de dar a vida por amor.

Muitos de nós têm dificuldade de entender a lógica e os desígnios de Deus. O que é loucura para o mundo é sabedoria para Deus. O que parece fraqueza para o mundo é força de Deus. Diante da grandeza dos gestos de Jesus, só nos resta segui-lo, num caminho de humildade e despojamento, mesmo que nossa razão não compreenda a lógica de Deus.

Desejo que a Semana Santa que se aproxima seja mais uma oportunidade de nos aproximarmos de Deus e externar nosso reconhecimento e gratidão ao Filho de Deus que veio e continua vindo nos revelar a vontade de Deus. Que possamos compreender mais e melhor o projeto de vida e salvação de Deus que passa pela cruz.

Nesse Domingo de Ramos somos convidados a participar da Coleta da Solidariedade, trazendo alimentos não perecíveis, como gesto concreto e solidário para com aqueles que ainda passam fome em nosso meio. Esse Jesus que vamos aclamar no próximo domingo disse: “Eu vim para que todos tenham vida, e vida em abundância”.