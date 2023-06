É possível servir a dois senhores?

Outro dia desses, sentado na sala de espera de um consultório médico, diante da demora do atendimento, meus olhos localizaram algumas revistas que tratavam dos mais diversos assuntos, menos da saúde.

Me chamou a atenção, de um modo especial, uma que tinha o título “Os 40 maiores milionários do mundo”, alguns inclusive bilionários. Como eu tinha tempo disponível, peguei a revista e comecei a ler a tal de lista, que continha, também, alguns poucos brasileiros, inclusive bem midiáticos e conhecidos. Homens que, ao longo da vida, se dedicaram com afinco a construir verdadeiros impérios. Imagino o quanto devem ter se dedicado para isso. Talvez, quantas noites mal dormidas, diante das preocupações que acompanham as fortunas.

Lendo aquela lista enorme, que, no somatório, impressionava a qualquer um de nós, me veio à mente aquela exortação que Jesus fez aos seus discípulos, pedindo que não se dedicassem a acumular tesouros sobre a terra. “Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro”. O que Jesus quer dizer com isso? Quer dizer que o coração do homem estará onde estiver o seu tesouro. É um perigo colocar nosso coração no lugar errado. Não podemos perder muito tempo com tesouros passageiros, quando temos a perspectiva de tesouros eternos.

Para que não me entendam mal, reitero que não tenho problema nenhum com os bilionários e milionários, muito menos com suas fortunas e tesouros acumulados. O que preocupa mesmo é quando a riqueza acumulada torna a pessoa insensível diante das necessidades básicas de milhares de pessoas que nem sequer tomam as três refeições diárias. Voltar-se a construir tesouros sobre a terra poderá nos tornar indiferentes em relação aos mais necessitados. Toda riqueza partilhada torna-se bênção para a humanidade e, principalmente, para aquele que partilhou.

Que possamos nos empenhar na construção dos tesouros eternos. Que nossas riquezas partilhadas gerem vida e dignidade aos nossos semelhantes. Louvo a Deus por todos aqueles que descobriram que a partilha das riquezas constrói tesouros no céu.

Eu ainda espero encontrar revistas sobre saúde nas salas de consultórios médicos, pois a saúde é uma grande riqueza no percurso da construção dos tesouros em vista do que é eterno!

Grande abraço!