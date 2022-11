Em busca da santidade

Em cada ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus, existe o desejo de santidade, ou seja, o desejo de fazer a vontade de Deus. E fazer a vontade de Deus e não a nossa é o que nos torna santos.

Deus colocou no coração de cada um de nós o desejo de buscarmos a santidade. No batismo, a vida Divina é como que impressa na vida humana. Pelo batismo, nos tornamos templos do Espirito Santo de Deus, portanto, portadores da vida Divina. E a plenitude do humano só se alcança no divino, que já está presente em todos nós!

Santidade também consiste em, diariamente, dizermos sim à vida. Experimentamos isso quando nos permitimos mergulhar na vida, saboreando o que ela tem a nos oferecer em cada circunstância.

A nossa vida bem vivida é um caminho de santidade. Santidade não como perfeição, e sim como esforço permanente de viver conforme a vontade de Deus. A santidade não é um programa. É uma experiência de vida, um modo de estar no mundo a partir da confiança numa promessa feita por

Deus.

Todos aqueles que fizerem o esforço de viver conforme a vontade de Deus, praticando sua palavra, obedecendo a seus mandamentos, vivendo a solidariedade e a misericórdia para com o próximo, vivendo o mandamento do Amor, terão como prêmio a vida eterna.

Sempre é bom recordar que todos somos chamados por Deus para fazer parte da eternidade. Nosso Deus, que é Amor infinito, não quer que seus filhos se percam.

A eternidade não é só promessa. Ela é possibilidade e depende muito de cada um de nós. Diante dessa promessa, acredito que vale a pena o esforço de todos nós na constante busca da santidade. Se observarmos atentamente, podemos perceber que muitas pessoas já fizeram a descoberta do caminho da santidade. Quanta solidariedade no meio de nós. Quanta gente fazendo o bem, tornando a vida do próximo melhor.

Nosso amor a Deus passa, necessariamente, pelo amor ao próximo. Nosso próximo é o caminho da nossa santificação e salvação. Se você disser que ama a Deus e odeia o próximo, você é um mentiroso! Quem não ama o próximo, que é imagem e semelhança de Deus, como pode amar a Deus? Jesus mesmo disse: “Sede santos como meu Pai é Santo!”.

Desejo que todos percorram o caminho da santidade.