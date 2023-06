Em que você acredita?

Entre tantas mensagens que recebo diretamente pelas redes sociais, sempre tem aquelas que chamam mais a atenção, ou seja, fazem a gente pensar. Quando uma mensagem faz a gente pensar, refletir e contemplar, é sinal claro que é de fundamento. Recebemos tantas mensagens diretamente e, nem sempre, as lemos com a devida atenção.

Outro dia desses, recebi uma mensagem sobre fé que me chamou atenção. “A Fé em Deus nos faz crer no incrível, ver o invisível e realizar o impossível”. Diante dessa mensagem, lembrei que a Fé é o combustível da vida cristã, ou seja, é elemento indispensável para quem deseja viver para Deus. O elemento Fé faz com que nós vivamos nossa vida sempre na perspectiva da eternidade. Acreditamos que, após a nossa jornada terrestre, a eternidade é nosso ponto de chegada. Diante dessa certeza, nos esforçamos para viver da melhor forma possível, porque acreditamos. Aliás, a meta de todo o cristão é a eternidade. Viver com os pés no chão e o olhar voltado para a eternidade.

Lembrei também das palavras de Jesus. “Homens de pouca fé! Por que a fé de vocês é tão pequena? Eu asseguro que, se vocês tiverem a fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: Vá daqui para lá, e ele irá. Nada será impossível para vocês!”

Diante das palavras de Jesus podemos nos perguntar: como está nossa fé? Em que acreditamos mesmo? É importante lembrar que muitos milagres realizados por Jesus partiram exatamente da fé das pessoas em Jesus Cristo. A fé é o elemento necessário da nossa parte para que Deus possa agir em nossa vida.

Celebramos, na quinta-feira, dia 08 de junho, mais uma Solenidade de Corpus Christi, ou seja, a Solenidade do Corpo e Sangue do Senhor. Oportunidade de manifestar publicamente a nossa Fé na presença real de Cristo na Eucaristia. “Eu sou o pão vivo descido do céu, afirma Jesus. Quem dele come, tem a vida eterna!” Que a Eucaristia continue nos alimentando e fortalecendo nessa caminhada rumo ao reino celeste. Que nunca nos falte a Fé em dias melhores. Que nunca percamos a esperança de um mundo melhor. Com Fé e esperança, nossa vida se torna bem mais interessante.

Grande abraço!