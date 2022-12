Então é Natal

Com nossos corações cheios de alegria e esperança, todos os cristãos e pessoas de boa vontade celebraremos mais um Natal, amanhã, dia 25 de dezembro.

Somos sabedores de que o nascimento de Jesus Cristo possibilita a realização das promessas de Deus. Aquilo que era promessa se cumpre com a vinda do Messias, trazendo ao mundo uma proposta de vida e relações nas quais reinam a alegria, o amor e a paz.

Mesmo passados mais de dois mil anos do nascimento de Jesus, ainda vivemos em um mundo marcado pela discórdia, pela violência, pela guerra, pela fome, pela desigualdade social e pela injustiça. Olhando para essa preocupante e desafiadora realidade que nos cerca, na qual muitos ainda não compreenderam o projeto de Deus para a humanidade, faz-se cada vez mais necessário colocar Jesus nos corações da humanidade. Um coração preenchido pelo amor de Deus se torna mais humano e solidário.

Quantos são os corações que ainda precisam se abrir para que Deus possa entrar e habitar neles! A humanidade precisa, urgentemente, se render ao amor de Deus para ter mais qualidade de vida.

Diante de mais um Natal que se aproxima, poderíamos nos perguntar: o que mais eu posso fazer para que o Natal aconteça na minha família e na comunidade?

Nesses últimos dias, tenho acompanhado as diversas iniciativas de organizações governamentais e não governamentais que se esforçaram para que o clima de Natal se instalasse em Caçapava do Sul. Todas as vezes que fazemos algo que deixa a vida do próximo melhor, o menino Jesus se torna presente. Esse mesmo menino Jesus, mais tarde, vai nos dizer que ele veio para que “todos tenham vida e vida em abundância!” Nosso desafio e nossa missão ainda são grandes, no sentido de promover a vida e a dignidade de todos os filhos de Deus. Jesus renasce no coração de todo aquele que se propõe a fazer a diferença nesse mundo indiferente. Jesus se torna presente todas as vezes que colocamos o ser humano no centro de nossas atenções. Quando nos convencermos dessa verdade, celebraremos com mais alegria o Natal do Senhor.

Aproveito o espaço e a oportunidade de desejar a todos um Feliz Natal e um Ano Novo cheio de esperança e realizações. Que esse clima de Natal se estenda em nossos corações nos próximos 365 dias do ano que se aproxima. Permitamos que o menino Jesus faça, mais uma vez, morada em nossos necessitados corações. Tomados pelo amor do menino Jesus, possamos comunicar ao nosso próximo esse Deus que é Amor.

Feliz Natal!