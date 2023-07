Estamos mais para Homo sapiens ou demens?

Essa é uma pergunta que precisa ser feita, especialmente nos dias de hoje, quando percebemos inúmeras atitudes e comportamentos de parte dos seres humanos que revelam o lado demens.

O ser humano é portador de inteligência, de amor, de propósito, e, ao mesmo tempo, mostra demência, excesso, violência e impiedade.

Confesso que torço, e muito, para que o homem inteligente e sábio não dê lugar ao homem demente, que é capaz de, em nome do progresso, eliminar ecossistemas e ameaçar o equilíbrio e a vida na Terra.

Não é nenhuma novidade que a natureza vem sendo, cada vez mais, desrespeitada por parte de nós humanos. Vou dar um exemplo concreto daquilo que mencionei acima:

Em plena segunda-feira, dia de folga, na companhia de meu colega de trabalho e de mais um amigo de pesca e jogatina, fomos pescar no Rio Camaquã, nas proximidades da ponte da divisa entre Caçapava do Sul e Bagé. Como o rio não estava para peixe, foi necessário caminhar pelas margens, à procura de um pesqueiro mais promissor, pois o objetivo era garantir o ensopado para a noite.

Quem conhece o Rio Camaquã acaba se apaixonando por sua beleza, que percorre imponente o filão do minério com destino ao mar. Percorrendo as margens, nos deparamos com um acampamento lindo, com vistas para o rio e para a ponte. O que nos decepcionou foi o fato de termos encontrado várias garrafas pet, plásticos e latinhas vazias, maculando a beleza daquele santuário natural.

Nos perguntamos: o que leva um ser racional, do tipo sapiens, a curtir aquela natureza e deixar todo aquele lixo por lá? É no mínimo contraditório! O meio ambiente é nossa casa comum, e é importante que todos cuidemos da melhor forma possível da nossa casa.

Depois de externarmos nossa decepção com aquela cena, só nos restou lamentar e fazer a nossa parte. Juntamos todo aquele lixo e o levamos até a cidade, onde o colocamos na lixeira, na esperança de que algum reciclador desse o destino certo a ele.

Ainda continuo acreditando que o Homo sapiens acordará antes que seja tarde! O que será de nossos rios se continuarmos produzindo e jogando lixo neles? Não custa nada juntarmos nosso lixo e dar o destino correto. Precisamos dar passos enormes em direção a uma relação mais sustentável com nosso meio ambiente. Espero voltar naquele lugar e não ver mais lixo jogado no chão. Não combina!