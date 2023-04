Feliz Páscoa

Estamos vivenciando a Semana Santa, rumo à Páscoa da Ressurreição do Senhor.

A Semana Santa é a grande oportunidade que temos de mergulhar nos mistérios de Deus e nos darmos conta que o Amor de Deus por nós não tem limites! O amor de Deus é tão grande que é capaz de dar a vida pela nossa redenção e salvação. “Amai-vos uns aos outros como eu vos amei, disse o Senhor Jesus!”

Se pararmos para pensar e refletir sobre tudo o que Jesus fez na sua breve e abreviada passagem pela Terra, vamos perceber que a ação libertadora de Jesus foi motivada essencialmente pelos sentimentos de compaixão, misericórdia e amor.

É lamentável que parte do povo de Deus, especialmente os sumo sacerdotes, os fariseus, os doutores da lei e as lideranças políticas da época não tenham compreendido ou não tenham feito questão de compreender a linguagem de Jesus, expressada de tantas maneiras.

É lamentável que, nos dias de hoje, parte da humanidade continue insensível à presença de Deus que, na minha opinião, é muito visível. Nos assusta, e muito, a relativização da vida nos dias de hoje! Apesar dos mais de dois mil anos de cristianismo, somos ainda obrigados a assistir cenas de ódio, de violência, de intolerância e de guerras. Quantas vidas ceifadas pela falta de misericórdia e de amor!

Mesmo em meio aos acontecimentos que nos entristecem, somos convidados pelo ressuscitado a semear esperança e amor. Jesus não precisa tanto de nós! Nós é que precisamos de Jesus. Nós é que precisamos da luz orientadora de Jesus para não andarmos no caminho da escuridão.

O desejo de Jesus é que todos nós possamos andar nos caminhos de Deus. Andar nos caminhos de Deus nos torna mais humanos, mais pacíficos, mais justos e solidários. Semear amor por onde passamos é nossa missão. Somos sabedores de que, a linguagem do amor, todos compreendem, inclusive os animais.

A Páscoa do Senhor é comemorada em família. Quantas manifestações de amor e de ternura na troca de abraços e de presentes e nos reencontros. Esse clima de celebração enche nossos corações de alegria e de esperança. Rezemos pelas nossas famílias, que são células vivas do amor de Deus.

Deus quis habitar e habitou numa família de Nazaré. Quanta troca de amor entre a família sagrada.

Desejo que a Páscoa desse ano renove, mais uma vez, em nossos corações, os sentimentos e as manifestações de amor. Que possamos ser portadores e mensageiros do amor de Deus. O Ressuscitado vive entre nós, Aleluia!! Anunciemos, com alegria, Ressuscitado com nossa vida!

Feliz e Abençoada Páscoa!! Grande abraço!