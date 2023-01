Ainda em férias, escrevo hoje das margens do Rio Camaquã, onde participo de um acampamento.

Minha paixão pelo Rio Camaquã já completa seus vinte e oito anos. Acampo sempre no início de janeiro, na companhia de colegas sacerdotes, seminaristas e famílias amigas. Nosso acampamento tem como característica, além da convivência fraterna, a partilha e a celebração diária da santa missa. Sim! Todos os dias, celebramos a santa missa, com a participação dos membros do acampamento e de famílias da localidade do Rodeio Velho. Daqui, abraçados pela incrível natureza que nos cerca, elevamos nossas preces pela humanidade inteira, pedindo sempre pela paz mundial e pelas necessidades mais urgentes e necessárias de cada um de nós.

O período de férias é sempre uma grande oportunidade de rever amigos, visitar familiares e parentes, praticar o esporte preferido, “pescaria”, “canastra”, bem como fazer novos amigos.

Aliás, a amizade é uma das muitas coisas boas que a jornada da vida nos apresenta. Como é bom fazer e cultivar amigos. Os amigos são uma espécie de anjos que Deus coloca em nossa vida. Quantas vezes nossos amigos cuidam de nós daquele jeito especial, que parece Deus cuidando! Imagino que o amor de Deus por nós é tão grande que Ele não consegue ficar longe. Não conseguindo ficar longe, Ele usa nossos amigos como instrumentos do seu amor. Não nos esqueçamos de ser gratos a Deus pelos nossos amigos e amigas que tanto nos fazem bem!

Desejo a todas as pessoas que se encontram em férias que aproveitem essa oportunidade para descanso, renovação das energias, reencontro dos amigos e, especialmente, para cuidar da vida espiritual.

Tem certas coisas que a gente deseja aos amigos. Entre tantas, desejo que, quem tiver a oportunidade, venha acampar às margens do Camaquã! Aqui também dá praia!

Gratidão a Deus pela natureza, que é nossa casa comum. Cuidemos melhor de nossa casa comum para que nossos filhos, netos, bisnetos e futuras gerações possam desfrutar da natureza.

Rio Camaquã, quantas histórias! Que vossas águas possam acariciar muitas pessoas por muitos anos!

Obrigado, Deus, pelos amigos feitos às margens do Rio Camaquã.

Grande abraço!