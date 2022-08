Festa da Padroeira 2022

Estamos nos aproximando de mais uma Novena em homenagem a Nossa Senhora da Assunção, padroeira de Caçapava do Sul. No próximo sábado, dia 06 de agosto de 2022, estaremos iniciando as nove noites de intensa oração, devoção e demonstração de amor pela mãe de Jesus e nossa mãe. Durante as noites de novenas, estaremos refletindo sobre a vida de Nossa Senhora, iniciando pela anunciação do Anjo Gabriel até o acontecimento da vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos, no qual Maria estava presente. Nossa novena tem como Tema: “Com o SIM de Maria, Deus fez morada no meio de nós”. E como Lema: “Então Maria disse: Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra!”

A programação social da novena desse ano será a seguinte: Dia 06 de agosto (sábado), após a Novena, bingo no Salão Paroquial Dia 07 de agosto (domingo), às 15h, chá no Salão Paroquial Dia 12 de agosto (sexta-feira), bingo no Salão Paroquial

Na segunda-feira, dia 15 de agosto, teremos uma grande CARREATA em homenagem à Padroeira, saindo às 9h do pórtico de entrada da cidade, com deslocamento até a Igreja Matriz, onde será celebrada a Solenidade, presidida pelo nosso bispo Dom Edson Batista de Mello.

Aproveito e espaço para manifestar, em nome da Paróquia, minha gratidão às Festeiras de 2022 (Ediomara Dias, Lucilene Elvira Porto, Daniela Chaves Torres, Marinês Rizatti Filipini, Eliana Luiz Luz, Regina Rodrigues Maciel, Flávia Péres Chaves, Simone Tolfo de Oliveira e Noemi Coelho Chaves) que, com muita dedicação e amor à Padroeira, estão fazendo o possível para realizarmos uma linda novena e festa em honra a Nossa Senhora da Assunção. Desejo que Nossa Senhora interceda junto a Jesus muitas graças sobre a vida e a família das festeiras.

A Solenidade de Nossa Senhora da Assunção é a celebração de sua páscoa. É quando Maria termina o curso de sua vida na terra e é elevada, de corpo e alma, à glória celestial. Isso consiste, portanto, num dogma de fé, instituído pelo Papa Pio XII, em 1950. Só pode estar ao lado de Deus aquela que gerou seu Filho. Ela merece, portanto, todas as homenagens e toda a nossa devoção. Olhemos com mais atenção para Nossa Senhora! Ela, com seu SIM a Deus, oportunizou a proximidade de Deus para conosco. Assim, Deus fez morada no meio de nós! Acolhamos Maria! Acolhamos Jesus em nossa vida! Desejo que essa novena e festa nos torne pessoas melhores.