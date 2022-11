No último dia 02 de novembro, celebramos o Dia de Finados. Fico cada vez mais bem impressionado com as inúmeras demonstrações de amor por parte do querido povo de Caçapava do Sul para com seus falecidos. Celebrar todos os fiéis falecidos pode parecer estranho. Celebrar todos os falecidos? Pois bem: celebrá-los nos permite recordar muitos momentos vividos junto daqueles que nos precederam no caminho em direção à casa do Pai, ultrapassando a fronteira da vida terrena.

Dia de Finados também foi uma oportunidade de recordar todas as pessoas que foram vítimas da pandemia da Covid-19, quando lamentamos profundamente as mais de cem vítimas de Caçapava do Sul e as mais de 600 mil vítimas no nosso pais, sem falar das milhões de vítimas no mundo.

A grande questão que ainda paira em nossas cabeças é exatamente a de que somos frágeis e passageiros. A nossa vida é preciosa, mas é frágil. Não podemos mais nos comportar como se fôssemos eternos nesse mundo em que habitamos. Estamos tão envolvidos com nossos afazeres e preocupações que acabamos nos distraindo sobre o nosso destino, que é a eternidade. Muitas pessoas nem sequer pensam sobre o assunto.

Jesus afirma que, na casa do Pai, tem muitas moradas e que Ele faz questão de que seus filhos, no final da jornada terrestre, façam parte dessa morada eterna. Todos nós somos convidados por Deus a viver de tal forma que, no final dessa vida, possamos habitar na morada celeste. Nosso destino, após a vida terrestre, é graça de Deus e, ao mesmo tempo, tarefa de cada um de nós. É necessário conduzir nossa jornada terrestre com os pés no chão e o olhar na eternidade. Vale a pena caprichar nesse mundo, fazendo o bem e servindo nosso próximo, como ensaio para a eternidade.

Finados é dia de saudade e, ao mesmo tempo, dia de esperança e de gratidão. Esperança na vida eterna! Aos que a certeza da morte entristece, a promessa da imortalidade consola. Para os que creem em Jesus, a vida não é tirada, mas transformada. Desfeito o nosso corpo mortal, nos é dado nos céus, um corpo imperecível.

Aproveito este espaço para manifestar minha gratidão para com todas as pessoas que Deus colocou em minha vida, especialmente meus familiares, parentes e amigos. Sou muito grato pelos ensinamentos transmitidos por todos. Eles apenas foram para a casa do Pai um pouco antes de nós! Vivemos a esperança de um dia nos encontrarmos novamente na eternidade. Enquanto isso não acontece, vivamos intensamente nossa vida, não dispersando nosso precioso tempo naquilo que não constrói nossa eternidade! Não sabemos o dia, nem a hora em que seremos chamados! Vigilância permanente é o que nos resta.