Finalmente chuva!

O assunto que, nos últimos meses, dominou as rodas de conversa, sem dúvida, foi a falta de chuva em nosso Estado, principalmente na região Sul.

Confesso que, nas andanças pelo interior de nosso município, vi cenas preocupantes. Vi, com meus próprios olhos, arroios e riachos praticamente secos por falta de chuva. Vi também vários açudes e bebedouros sem água. Ouvi o clamor e a preocupação de várias pessoas diante dessa seca que se repete por três anos consecutivos.

Todos somos sabedores de que a falta de chuva compromete a produção de alimentos. Quando a agricultura não consegue produzi-los, nós que moramos nas cidades também ficamos preocupados. Somos dependentes dos agricultores e agricultoras que, por sua vez, são dependentes das chuvas. Aliás, eu sou um admirador dos agricultores, que são exemplos concretos de quem não perde a esperança. Estão sempre prontos para semear e produzir, mesmo que a colheita não tenha sido abundante. Precisamos valorizar sempre mais nossos agricultores, que se esforçam para que não falte o alimento em nossas mesas.

Nos últimos dias, em nossa cidade, passamos pela experiência do racionamento de água. Talvez muitos de nós nunca imaginássemos que faltaria água potável em Caçapava do Sul. Provavelmente, muitos de nós, especialmente aqueles que ficaram sem o banho do final de tarde, passamos a valorizar mais esse bem precioso que é a água. Sem água fica bem mais difícil a nossa vida.

Imagino que aqueles que já viveram mais de meio século lembraram-se das cisternas. Nossos pais, avós e gerações que nos antecederam tinham o costume de guardar a água da chuva nas cisternas. Quando visitei parte do Nordeste do nosso país, pude ver com meus olhos várias cisternas no sertão nordestino. Que bênção para aquelas famílias! Aqui no pátio da Casa Borges, temos um reservatório de mil litros de água da chuva. Após o restauro da Casa, ampliaremos a capacidade para cinco mil litros. Pode parecer pouco, mas faz toda a diferença quando a chuva é escassa.

A falta de água precisa despertar em nós a consciência sobre seu uso racional. Pequenas mudanças de hábitos podem fazer verdadeiros milagres em relação à água. Quantas pessoas, ainda hoje, não tem acesso à água potável. Quantos gostariam de estar em nosso lugar!

Na visita que fiz ao sertão nordestino, passei pela experiência de tomar um banho com apenas meio balde de água. Lembrei imediatamente do nosso Rio Grande, onde temos o privilégio de abrir o registro e tomar nosso banho com água potável. Urge valorizarmos mais essa preciosidade que é a água. Também faz bem agradecer a Deus pela bênção da chuva. Quantos lembraram-se de agradecer a chuva que voltou a irrigar nosso Pampa? Com certeza, a natureza toda agradece!

Que não nos faltem as chuvas e que não nos falte a gratidão sempre que ela aparecer.