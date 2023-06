Frio chega com força!

Se tem uma coisa que todos nós sentimos, é o tal do frio. Aliás, o frio divide muitas opiniões. Uns gostam por demais dele, e outros o odeiam. O fato é que ele está aí e veio com força, despertando, mais uma vez, a solidariedade.

Tenho acompanhado, pelos meios de comunicação social, as mais variadas iniciativas de entidades governamentais e civis, que estão atentas e preocupadas com os mais vulneráveis, mais necessitados. Infelizmente, ainda temos muitas pessoas em situação de vulnerabilidade em nosso país, Estado e também em nosso município. Diante dessa realidade gritante, se faz necessária a nossa solidariedade. Aquilo que, muitas vezes, sobra e/ou não é usado em nossas casas, faz toda a diferença na vida daqueles mais necessitados.

Sou uma pessoa muito atenta aos fenômenos climáticos. Observo o comportamento do clima, e nos últimos anos, percebi que no verão fez calor bem acima da média, especialmente nos meses de janeiro, fevereiro e março. Também não é novidade que passamos por estiagem nos últimos três verões. Se o frio vier na mesma intensidade com que o calor tem vindo, preparemos nossos casacos mais quentes e muita lenha para os fogões e lareiras.

O que me impressiona, entre tantas coisas, é o fato de turistas das regiões quentes do nosso país se deslocarem para a região Sul em busca da sensação de sentir de perto o frio. Na verdade, nossa região é abençoada pelas quatro estações bem definidas. Quem aqui vive já está acostumado com as temperaturas bem definidas em suas estações.

Que nesse inverno possamos nos aquecer e bem para não adoecermos e desfrutar das coisas boas que o inverno traz. E que não nos esqueçamos de aquecer o coração e o corpo dos mais necessitados com nossa solidariedade.