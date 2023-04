Em viagem para a capital de todos os gaúchos, na última terça-feira, acompanhado de duas Marias, muito dedicadas ao projeto de restauro da Casa Borges, tratamos de vários assuntos do nosso cotidiano. Entre outros, trocamos ideias e pontos de vista sobre a triste realidade de pessoas que ainda perdem seu precioso tempo ao falar da vida alheia. Aliás, quantos de nós apontamos o cisco no olho do outro e não vemos a trave que está no nosso! Quantos comentários maldosos, desnecessários. Corremos o risco de invadir a privacidade e/ou a intimidade do outro sem sequer conhecer o que se passa na vida dele, cometendo verdadeiras injustiças.

A grande questão e o desafio que se coloca diante da tentação de falar da vida alheia é essa: “Importar-se sem invadir a privacidade do outro.” A vida do outro me importa no momento em que sua dignidade está sendo ferida. A vida do outro me importa a partir do momento em que o outro partilha algo da sua vida comigo e pede ajuda. Quem de nós nunca precisou que alguém se importasse conosco? Como nos faz bem quando alguém se importa com o único objetivo de querer nosso bem. Importar-se com a vida do outro querendo sempre seu bem parece ser um bom conselho para todos nós.

Todos somos santos e pecadores. O bem e o mal travam uma constante guerra dentro de nós. Somos peregrinos a caminho da eternidade. Nesse caminho que percorremos, não nos faltam exemplos de homens e mulheres que, na escola da vida, servem de exemplo a ser seguido. A vida é uma permanente escola. Vamos aprendendo e melhorando aos poucos a compreensão daquilo que realmente nos faz crescer.

Sempre nos faz bem olhar para a vida e a prática de Jesus. Nosso mestre e Senhor nos dá um grande exemplo de como podemos e devemos nos importar com nosso próximo. O importar-se de Jesus é sempre movido pela compaixão, pela misericórdia e pelo amor. O importar-se de Jesus é tão intenso e verdadeiro que ele é capaz de dar sua vida pela nossa salvação.

Pensando bem, se todos nós nos importássemos de verdade com a vida dos outros, não perderíamos o nosso precioso tempo comentando a vida alheia.

Que o bom Deus nos conceda a graça de nos importarmos, sempre querendo o bem do nosso próximo. Grande abraço!!