Janeiro de 2023

Escrevo hoje daqui de Arroio do Tigre, onde me encontro em férias, na casa de minha querida irmã e de minha sobrinha, que sempre me acolhem com alegria.

Passadas as grandes e bonitas comemorações de Natal e de Ano Novo, estamos diante de mais um ano que se apresenta para nós cheio de possibilidades. Costumo dizer, em momentos oportunos, que o ano de 2023 será do tamanho de nossos sonhos e de nossa determinação. Se sonharmos grande e perseguirmos nossos sonhos com determinação, com certeza será um excelente ano para todos nós.

Infelizmente, muitas pessoas ainda se encontram desanimadas, esperando que a solução dos desafios e das dificuldades venha dos governos. Os governos devem e precisam fazer bem a sua parte, no sentido de governar para incluir e garantir uma boa qualidade de vida à população, através de políticas públicas. Aliás, podemos medir a eficácia do governo observando se o cuidado da população está no centro de suas ações. Os cidadãos, que somos todos nós, precisamos exercer o controle social das políticas públicas governamentais, fiscalizando e cobrando o investimento justo e solidário dos recursos oriundos dos impostos. Além disso, precisamos dar o nosso melhor para, juntos, construir um País mais justo, solidário e igual para todos.

Penso que temos grandes desafios a serem enfrentados com coragem e determinação. A desigualdade social grita aos nossos ouvidos, por mais que finjamos não vê-la. É urgente uma ação conjunta dos governos e da sociedade civil organizada para diminuirmos a desigualdade social em nosso país, para resgatarmos aquilo que está em nossa Constituição. Quando o governo e a sociedade civil trabalharem em união e harmonia, com o firme propósito de melhorar a vida de “todos”, com certeza teremos um país melhor, mais justo e menos desigual.

Diante desses enormes desafios a serem enfrentados, desejo que os governos das esferas Federal, Estadual e Municipal administrem com responsabilidade, visando o bem comum de todo o povo brasileiro. Desejo, também, que todos nós façamos bem a nossa parte, fazendo tudo o que estiver ao nosso alcance para contribuir na construção de um país e de um mundo melhor para todos.

Que Deus abençoe e inspire todos os nossos bons propósitos, e que tenhamos um excelente ano de 2023.