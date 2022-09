Jesus Cristo é o fim último de todas as nossas devoções

Acredito que, para a grande maioria dos fiéis e do povo em geral, a questão da devoção à Maria como caminho que nos leva sempre a Jesus deve estar clara. Deus Pai não deu seu Filho único ao mundo senão por Maria.

Jesus Cristo nosso Salvador, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, é o fim último de todas as nossas devoções. Conforme diz o Apóstolo, nós não trabalhamos senão para tornar todos os homens perfeitos em Jesus Cristo, pois é nele somente que habitam toda a plenitude da divindade e todas as outras plenitudes de graças, de virtudes e perfeições; pois é nele somente que fomos abençoados com toda sorte de bênção espiritual; pois Ele é o único Mestre que deve nos ensinar, o único Senhor de quem devemos aprender, o único chefe ao qual devemos estar unidos, o único modelo ao qual devemos nos conformar, o único pastor que deve nos alimentar, o único caminho que deve nos orientar, a única verdade na qual devemos crer, a única vida que deve nos vivificar e nosso único tudo, em todas as coisas, que há de nos bastar. Não foi dado outro nome sob o céu, a não ser o nome de Jesus, pelo qual devamos ser salvos.

Deus não estabeleceu outro fundamento para nossa salvação, perfeição e glória que não fosse Jesus Cristo. Diante disso podemos afirmar: todo edifício que não estiver assentado sobre a rocha firme está fundado sobre areia movediça e, inevitavelmente, cairá, cedo ou tarde. Também podemos afirmar que todo fiel que não estiver unido a ele como um ramo à cepa da vinha cairá, secará e não será adequado senão a ser lançado no fogo.

Se estamos em Jesus Cristo e Jesus Cristo em nós, não precisamos ter medo da condenação. Por Jesus Cristo, com Jesus Cristo, em Jesus Cristo podemos todas as coisas. Podemos ser, para o nosso próximo, a presença de Deus. Portanto, o fato de estabelecermos a sólida devoção à Santíssima Virgem não visa senão a tornar mais perfeita a devoção a Jesus Cristo.

Que a Mãe nos leve cada vez mais ao Filho. Que sejamos discípulos do Filho Amado!