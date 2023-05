Com alegria no coração pela presença do Espírito Santo de Deus, compartilho com vocês, leitores, a alegria da realização de mais uma Novena em honra ao Divino Espírito Santo, que será realizada de 19 a 27 de maio de 2023, na Igreja Matriz Nossa Senhora da Assunção, de Caçapava do Sul.

Externo minha gratidão à equipe de festeiros e demais voluntários que estão se dedicando, dia após dia, para preparar esse momento de fé e confraternização. Desejo que o Divino Espírito Santo abençoe e ilumine a vida de todas essas pessoas que estão se dedicando com tanto amor.

Programação

A Novena do Divino inicia hoje, dia 19 de maio, e se estende até o dia 27 de maio, sempre às 19h, com exceção do domingo, quando será realizada às 18h. Todas as noites, teremos a presença de sacerdotes de outras paróquias da diocese, que virão celebrar e refletir sobre o Espírito Santo.

No domingo, dia 28 de maio, às 18h, celebraremos a Solenidade de Pentecostes, com a presença de Dom Edson Batista de Mello.

Festas no interior

Dia 21 de maio – Capela Nossa Senhora da Salete

Dia 28 de maio – Capela São Pedro

Dia 11 de junho – Capela São João Batista

Bingos

Durante a Novena, teremos a realização de quatro bingos, no Salão Paroquial, nas noites de 18, 19, 23 e 26 de maio, com serviços de copa e cozinha, e excelentes premiações para os participantes.

Nossa novena tem como tema “Iluminados pelo Espírito Santo, caminhemos juntos para construir uma Igreja de Participação, Comunhão e Missão” e como lema “Todos ficaram repletos do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito permitia expressar-se”.

Convidamos os devotos e devotas do Divino e a comunidade em geral para participar da Novena e Festa em honra ao Divino Espírito Santo. “Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo de vosso amor! Enviai o vosso espírito e tudo será criado. E renovareis a face da terra. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do espírito santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por cristo nosso senhor”. Amém!

Desejo que o Espírito Santo ilumine sempre tua vida e a vida de todas as famílias!