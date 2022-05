Estamos na semana em que iniciaremos mais uma Novena em honra ao Divino Espirito Santo, na Igreja Matriz Nossa Senhora da Assunção. A realização de novenas e festejos populares por ocasião da festa do Divino é uma tradição presente e forte no coração da comunidade de Caçapava do Sul.

A visita do Divino com as bandeiras nas casas dos moradores de nossa cidade tem sido um momento especial de oração e gratidão ao Divino Espírito Santo. Gratidão aos devotos e devotas que realizam essa bonita missão de fazer chegar às casas o Divino. Gratidão também às famílias que abrem as portas de suas casas para acolher as bênçãos do Divino.

O Divino sempre quer e deseja tornar nossa vida melhor. Quanto mais nosso coração se abrir ao Divino, mais a nossa existência se enche de sentido. Jesus, antes de voltar para o Pai, prometeu que enviaria o Defensor, o Paráclito, aquele que seria capaz de recordar tudo o que Ele tinha ensinado e de revelar toda a verdade, razão pela qual o tema de nossa novena é: “O Espírito Santo revela toda a verdade, renova os corações e ilumina nossa vida”.

Se olharmos atentamente para o início da Igreja, após a ressurreição e a ascensão de Jesus, podemos perceber que, com a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos reunidos com Maria Santíssima, a continuidade da missão de instaurar o Reino de Deus no meio da humanidade, iniciada por Jesus, teve continuidade, mesmo enfrentando obstáculos e forte resistência. Foi o Espirito Santo de Deus que deu novo ânimo e coragem aos apóstolos e discípulos de Jesus.

Iluminados pelo Espírito de Deus, eles saíram de uma situação de medo e insegurança e partiram pelo mundo, anunciando a Boa Nova do Evangelho. Sem a luz do Espírito Santo não existe missão. É ele o protagonista de toda a ação eclesial. Portanto: permitamos que o Espirito Santo ilumine sempre mais as nossas decisões, a nossa vida e missão!

A Novena do Divino inicia hoje, dia 27 de maio, às 19h30min, e se estenderá até a noite do dia 04 de junho de 2022. No domingo de Pentecostes (05 de junho), celebraremos a Solenidade de Pentecostes, às 10h, na Igreja Matriz, com procissão. Contaremos com a presença do nosso bispo Dom Edson Batista de Mello na abertura da novena, e com a participação de vários sacerdotes convidados.

Motivados pelo lema “Todos ficaram cheios do Espirito Santo e proclamavam as maravilhas de Deus”, convidamos todos os fiéis, devotos e população em geral para participarem da novena, onde vamos juntos pedir que o Espírito Santo ilumine nossas famílias.